Caleños toman clases de defensa personal por inseguridad

23 de marzo 2017 , 05:47 a.m.

En los dos primeros meses del año, en Cali se denunciaron 1.599 hurtos a personas, un 4,2 por ciento más que en igual periodo del 2016; así como 115 hurtos a residencias, con un aumento del 5,5 por ciento, y 921 hurtos a celulares, 36,6 por ciento más que el año pasado.



Ante esta situación de inseguridad, la gente busca formas de defenderse. “No quiero ser uno más de las estadísticas”, dice convencido Mauricio Sarama, practicante de krav maga, una técnica que empieza a sumar seguidores en Cali.

En la ciudad solo hay una sede de la Federación Internacional de Krav Maga, que abrió sus puertas en mayo del 2016 con tres alumnos y hoy atiende a 180 en tres jornadas al día.



Se trata de un combate de contacto, sin reglas, en el que se utiliza el cuerpo como herramienta de defensa. Valen los codazos, las patadas bajas y altas, los golpes a mano abierta, los cabezazos.



Esta disciplina fue desarrollada por Imi Lichtenfeld, instructor de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien, al retirarse del ejército, empezó a difundir entre la población civil los principios de la autoprotección y contraataque.



“Práctico para defenderme y poder salir de una situación peligrosa que te puede costar la vida. A veces no necesitas ni salir a la calle para que te pase algo, en la misma cuadra de tu casa puede suceder”, dice Fabiola Viáfara, de 63 años, practicante de krav maga.



Según Jhonatan Garcés, instructor graduado 2, “no se practica para dañar a alguien, sino por necesidad, es a mano limpia. Cuando no hay tiempo de correr, ni de hablar, mi cuerpo se defiende”. “Esto no es para salir a buscar un problema, sino para evitarlo”, agrega Sarama, practicante desde hace siete meses.



CALI