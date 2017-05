Denuncian reclutamiento de menores por parte del Clan de Golfo en Cali

En medio del temor, en distintos sectores de Cali se ha puesto a circular una versión sobre el reclutamiento por parte del que antes se autodenominaba grupo de Los Urabeños o el Clan del Golfo.

De acuerdo con las denuncias, el Clan del Golfo, al que se relaciona con grupos del narcotráfico y de redes de los llamados paramilitares, está reclutando menores en cuatro comunas de la ciudad.



El general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali, dijo se está adelantado una investigación, pero todavía no se ha confirmado la presencia del 'Clan del Golfo', ni de otras estructuras dedicadas al reclutamiento en los últimos meses.



Rubén Darío Gómez, investigador del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, dijo que en medio del temor de los ciudadanos se ha conocido que hay presencia de esas redes delictivas.



Precisó que no es un informe de la Arquidiócesis, pero existe preocupación de los habitantes porque no solo temen represalias por hablar, sino por un presunto reclutamiento a sus adolescentes o jóvenes en las comunas 11, 15, 16 y 21.



Pero las presuntas organizaciones no solo se presentan como Clan del Golfo, sino que en ocasiones se relacionan como 'Los Gaitanistas', 'Bloque Pacífico' y ' Buenaventureños'.



En algunos sectores se habla de ofertas de un arma, una motocicleta y un millón de pesos para entrar en los grupos que están pugnando alrededor del negocio del microtráfico y las extorsiones como presuntos vigilantes de sectores. Gómez dijo que estos actores armados

“Hay una situación compleja en la que los jóvenes tienen unas necesidades sociales insatisfechas y en los cuales los referentes de vida han sido desdibujados en la idea del patrón, el narcotráfico, de quién tiene el poder a través de las armas”, aseguró Gómez.



La hermana Alba Estela Barreto, de la fundación Paz y Bien, aseguró que varios de los menores que han participado de procesos en las casas Francisco Esperanza, han relatado situaciones similares a las que han sido expuestos en sus barrios.



“Este año estoy trabajando con 600 pelados y eso es lo que ellos dicen. Muchos nos dicen que no los saquen de sus casas porque ya tienen patrón”, explicó la hermana Barreto.



Según se conoció, los menores de edad reclutados por estas organizaciones delincuenciales pueden permanecer sin actuar, pero con su sueldo fijo, por varios meses hasta que son requeridos por los este tipo de grupos y su accionar puede ir desde labores de inteligencia, vigilancia, extorsiones y cobros de ‘vacunas’ hasta participar de acciones armadas contra otros grupos.



Juan Pablo Paredes, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, señaló que, de momento, la Policía no tienen información al respecto sobre el tema. “No nos aparece en el radar ese tema. Esa información es de la mayor relevancia y estamos contactándolos para ver como podemos conciliar esa información”, dijo.



Fuentes judiciales indicaron que los reclutamientos se han presentado en los últimos años, aunque no en forma masiva. En ese contexto, el llamado Clan del Golfo ha querido copar sector como lo ha hecho violentamente en Buenaventura y otras ciudades del Valle del Cauca.



Desde el año pasado la Policía dispuso de puestos de control en el barrio El Retiro ante denuncias que aseguraban que a los muchachos los llevaban a una finca, les regalaban zapatos y les ofrecerían unos 800.000 pesos por entrar al microtráfico, pero ello no se ha vuelto a repetir, según el reporte oficial.



El personero Héctor Hugo Montoya hizo un llamado a la Alcaldía para que brinde oportunidades a estas comunidades. “Estamos haciéndole seguimiento a estas situaciones para que se le brinden oportunidades y espacios de participación donde niños, niñas y adolescentes puedan expresar sus ideas y tengan participación en las políticas públicas, para que ellos logren su normal desarrollo como personas”, señaló.



