Citan a cabildo abierto ambiental y del agua en Yumbo

22 de marzo 2017 , 07:13 a.m.

Alarmantes cifras por consecuencias de la contaminación producto de la zona industrial de Yumbo, serán expuestas en el primer cabildo abierto ambiental y del agua. La iniciativa busca generar un plan de acción frente a esta problemática.



Desde las 9:00 a.m. el hemiciclo del concejo de Yumbo será el escenario para que las autoridades ambientales del departamento, representantes de la industria y el comercio, organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios y ciudadanía en general se reúnan para generar estrategias.



La iniciativa está convocada por el presidente del concejo Carlos Alberto Villa, para analizar la situación no sólo desde el punto de vista ambiental sino también las repercusiones para la salud de los ciudadanos.



Según estudios de la Secretaría de Salud del municipio y del departamento el 13% de las muertes en Yumbo están relacionadas con enfermedades en las vías respiratorias, en mayor grado neumonía y cáncer pulmonar.

De acuerdo con dichos estudios, las pavesas de la quema de caña de azúcar y el uso del asbesto en algunas industrias, todavía sigue afectando a todos los habitantes.



Igualmente en los documentos de salud del departamento existe un registro de 250 casos de malformaciones genéticas asociadas a la contaminación, cifra extremadamente alta al saber que en la localidad conviven 116.000 habitantes.



En la asamblea se escucharán las quejas y propuestas de la ciudadanía y se plantearán alternativas de solución para ser afinadas o incorporadas al plan de desarrollo del municipio de Yumbo.



Los cabildos abiertos ambientales se han implementado en epicentros industriales de Colombia como Soacha en Bogotá e Itaguí en Medellín.