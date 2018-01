Cisma por lote para el Centro de Bienestar Animal en sur de Cali

Como ha ocurrido en el transcurso de una década volvió la protesta por el sitio donde la alcaldía de Cali planea levantar el Centro de Bienestar Animal para especies domésticas.

El secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, dijo que en casi 17 años, la Administración ha venido escuchando a diferentes comunidades por los temores a la ubicación del centro, pero indicó que lo que se busca es darles un adecuado manejo a animales domésticos para su adopción, además de evitar más casos de maltrato, sobre todo, los caninos que en los últimos meses han sido blanco de vejámenes. Eso le ocurrió a Lupita, al recordar la cachorra que en los primeros días de este 2018 fue violada y le causaron daños en la vagina y en el conducto de la uretra o el más reciente hecho: la muerte de un cachorro, de raza bullterrier, luego de que cayó desde el quinto piso de una edificación de la Unidad Los Laureles, en el barrio Los Álamos.



Esta situación generó la indignación de miembros de la comunidad que el fin de semana trataron de linchar al joven al ser señalado como presunto responsable y fue detenido por la Policía, mientras que sus familiares manifestaron por redes sociales que el cachorro habría caído, de manera accidental.



Pero en medio de la conmoción por la muerte del cachorro, ayer se vivió una protesta pacífica de vecinos del barrio Cañaveral que llegaron al lote con carteles en mano y que la Administración adquirió el año pasado. Era propiedad de la Universidad del Valle.



El lote está en la carrera 56 #7 oeste-192 del mismo sector de la comuna 19, para empezar los diseños. No obstante, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Cañaveral, Liliana Bernal, dijo que los vecinos no se oponen a salvar animales domésticos, pero planteó que la comunidad tiene dudas y temores por la salud de la población.



Su opinión coincide con la del ciudadano Roberto Cacedá, quien también hizo parte de la movilización de ayer. “La situación en este terreno, frente al colegio Multipropósito, es que la Secretaría de Salud va a hacer un centro de zoonosis para atender enfermedades de los animales y esto es una amenaza a la salud pública”.



Anotó: “No estamos de acuerdo, mucho más que se lo donaron a la Universidad del Valle para que el cerro La Bandera se conserve. Por eso, nos oponemos, no porque estemos en contra de los animales. Yo tengo perritos y los que estamos aquí también, animales, loros. Pero lo que pasa es que este centro va a quedar el afrente de unos 1.300 alumnos del colegio Multipropósito”.



El biólogo marino Jorge Sierra dijo que lo que les preocupa es el manejo sanitario; “cuando muchos animales se juntan, el riesgo es mucho mayor”.



El secretario Durán dijo que el centro tendrá intervención profesional y se busca que los animales domésticos puedan ser esterilizados y adoptados. Se espera la atención de unos 80 al día.



El Instituto de Prospectiva de la Univalle indicó que el proyecto tuvo un modelo elaborado con la participación de fundaciones defensoras de animales. Paz Animal no lo objeta.



CALI