Nueve de cada 10 cirugías reconstructivas en Cali terminan mal

Elizabeth Grajales, una estudiante de bacteriología, soñaba con mejorar aún más su cuerpo, después de que se había practicado una cirugía para realzar sus senos. Pero hubo problemas en el quirófano y la tulueña presentó fallas cardíacas por lo que luego tuvo que ser llevada a un centro asistencial donde no hubo manera de salvarla.

Su caso es del 2014, pero el dolor de su familia sigue latente y se aviva cada vez que otra mujer, con sueños como ella muere durante un procedimiento estético, ya sea en una ‘clínica de garaje’ o una que sí reúna los parámetros. Es así que el drama de la familia es similar al que vivieron los allegados a Angie Lizeth López Patiño, de 21 años, que falleció tras practicarse una lipoescultura en Cali. El año pasado, la caucana Diana Lorena Gutiérrez, de 31 años, murió cuando se sometió a una lipoescultura en una clínica estética del sur de la ciudad.



En este año, en la lista fatal se incluyeron los nombres de Gloria Elena Moreno, de 28 años, y de Leydi Jhoanna Leyton, de 34, dos muertes en menos de 24 horas.



En estos últimos tres años, las autoridades sanitarias ya contabilizan, por lo menos, más de una decena de mujeres con sueños de sentirse mejor. Cirujanos como Alfonso Riascos, del Centro Médico Imbanaco, vienen lanzando un SOS a la población, al igual que en estos últimos cinco años lo han hecho la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, y el Sindicato de Cirujanos Plásticos.



El llamado se debe a que los pacientes deben recurrir siempre a especialistas, médicos acreditados con su respectiva formación y experiencia para someter su cuerpo a un quirófano, donde hay riesgos. Recomiendan abstenerse de acudir a clínicas no reconocidas y a falsos profesionales.



Riascos dijo que la alerta aumenta porque en un 40 por ciento se ha disparado la demanda de cirugías plásticas en Cali, sobre todo, en épocas como la que pasó, la de Semana Santa.



Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica la temporada es propicia para la alta demanda de cirugías y las mismas clínicas con meses de anticipación arman su programación.



Lipoesculturas, rinoplastias (nariz), senos y estiramientos faciales siguen siendo las más solicitadas. En gran parte de los casos, se practican entre dos y cuatro cirugías en un solo tiempo quirúrgico. Lo complejo es que los médicos profesionales entran a intervenir como ‘apaga incendios’ y en muchas ocasiones, esa intervención no puede reversar graves consecuencias como la muerte.



El médico Riascos añadió que 3 de cada 10 pacientes consultan a estos profesionales “como resultado de una cirugía mal practicada y 9 de cada 10 quedan con secuelas irreversibles”.

“La consulta prequirúrgica con el anestesiólogo, por ejemplo, es de vital importancia para indagar y conocer el historial clínico del paciente, como las alergias a medicamentos o enfermedades de base, que permiten al equipo de cirugía a minimizar al máximo los riesgos. Recordemos que todo procedimiento conlleva riesgos que son inherentes a todo acto quirúrgico”, señaló el cirujano del Centro Médico Imbanaco.



Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica la temporada es propicia para la alta demanda de cirugías y las mismas clínicas con meses de anticipación arman su programación. Sin embargo, una situación de sobredemanda como la actual es de difícil manejo. El riesgo es inminente. Quienes no lograron obtener su cupo en las clínicas quedan a expensas de caer en manos de inescrupulosos y clínicas no reconocidas.



Pero el posoperatorio, según los especialistas, es una de las etapas de mayor consideración. Según estudios recientes más del 40 por ciento de las complicaciones se suceden por un mal manejo en los controles y en ocasiones la no atención de las recomendaciones médicas. Descuidos de este tipo no sólo repercuten sobre la seguridad del paciente, sino sobre los resultados de la cirugía, señalan los mismo estudios.



CALI