Circular sobre parapentismo levanta polémica en el Valle

Las medidas se atribuyen a varios incidentes que habrían representado riesgo para la aeronavegación en distintos sitios del Valle del Cauca. Uno de los últimos fue el aterrizaje de un parapentista extranjero en una pista bajo control militar. La Asamblea entra a debate.

El primero de marzo la Dirección de Navegación Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) reglamentó el “procedimiento operación aviación deportiva (parapentes, alas Delta – Paramotor y otros), dentro de zonas restringidas operadas y/o administradas por la Fuerza Aérea y Aviación de Estado”.



El proceso comprende las autorizaciones de la FAC, a partir del atender requisitos de planeación, coordinación, desarrollo y finalización del vuelo.



El documento dice que se busca “elevar la conciencia situacional y evitar eventos de seguridad operacional, gestionando el riesgo al nivel táctico por cruces entre aeronaves y la aviación deportiva”.



La circular abrió su debate porque el parapentismo se ha convertido en una fuente de de ingresos en las economías de Roldanillo, La Unión, Bolívar, Toro, Ansermanuevo, La Victoria, El Cerrito y Palmira.



;Los roldanillenses son los más preocupados porque ese municipio se ha ganado la fama como sede Mundial de Parapentismo, que se sumó a ser el municipio con el museo más importante entre ciudades intermedias de Colombia.

Columna de Gardeazábal

El escritor tulueño Gustavo Álvarez Gardeazábal, en una columna del diario ADN, bajo el título de 'Golpiza', entró a la controversia. Destaca qe en Roldanillo, ese deporte se fue volviendo un atractivo turístico. "Como obviamente este país fue reglamentado aéreamente para otros menesteres, la abundancia de los parapentistas en el cielo vallecaucano ha preocupado a la Fuerza Aérea Colombiana, que con tres o cuatro avioncitos Mentor de la Primera Guerra Mundial, todavía les enseña a sus pilotos usando el aeropuerto de Farfán en Tuluá, y con la sapiencia y metodología que les dejaron a los militares, andan buscando darle una golpiza al parapentismo en Roldanillo y hasta acabarlo por decreto del Ministerio de Defensa”, escribió.



Anota que "dado que no existe reglamento ni de la Aerocivil ni de ninguna otra entidad para coordinar radialmente o con carné de pílotos los vuelos de estos deportistas y así dizque prevenir lo que puede llegar a ser una tragedia, la FAC se ha puesto en la tarea de aparecer como el malo del paseo no sé si por salvar la responsabilidad futura o para que los colombianos nos demos cuenta de que los cuatro avioncitos con los que dan enseñanza a sus pilotos deben ser cambiados por aviones más modernos y hasta capaces de de esquivar a los oparapentistas que cruzan con sus coloridos vuelos los cielos del Valle".

Qué dice la FAC

Los incidentes con algunos ejercicios de parapentismo han causado inquietudes en las autoridades. Uno de los últimos fue el aterrizaje de tres parapentistas en la pista del aeropuerto Farfán de Tuluá.



La Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en un comunicado, aseguró que "este procedimiento busca elevar la conciencia situacional y la seguridad aérea, a través de la administración del riesgo de cruces peligrosos entre aeronaves y aviación deportiva, con el objetivo de evitar accidentes lamentables".



Anota la FAC "su firme apoyo y compromiso con la comunidad, la aviación turística y deportiva, que contribuye a la economía y desarrollo de las poblaciones donde se realizan estas actividades.Por lo que, considera necesario y pertinente la regulación de estas operaciones de manera ordenada, bajo unas normas claras que garanticen la seguridad de los deportistas y las tripulaciones de las aeronaves, además, que brinden una precisa orientación y asesoría para el desarrollo de esta práctica deportiva.



La respuesta del general Carlos Silva Rueda, director Escuela Militar de Aviación, no se hizo esperar: Preocupa que personas como Gustavo Álvarez Gardeazábal, ilustrado vocero de comunidades del Valle del Cauca, se ocupe de manera ligera de un asunto de alto vuelo. Pues no es solo Roldanillo la que abriga a parapentistas del mundo entero, sino también Cali, Cerrito, Piedechinche, La Unión y el llamado “Territorio Paraíso” entre la Sultana del Valle y Palmira. Y es tan importante esta actividad extrema que desde hace 18 años cuenta en Colombia con la Federación de Deportes Aéreos como rectora y protectora de los derechos de sus entusiastas para que vuelen libres de manera segura y confiable. Su práctica ha merecido un capítulo entero en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (el RAC 4, actualizado hace 15 años) que busca fomentar esta actividad de manera segura y ordenada, como lo haría cualquier país desarrollado y responsable.



Afirma que "la FAC poco o nada influye en el parapentismo. Para eso está la Aeronáutica Civil. Pero participa en las reuniones de Roldanillo como ente responsable de la seguridad aérea de los colombianos y sus pilotos militares. Claro, los pilotos de nuestra Fuerza Aérea, los mismos que han propiciado la Victoria en el conflicto se entrenan en Tuluá, como se entrenan en Cali, Melgar, Flandes, Villavicencio y Puerto Salgar, junto a otros pilotos de países latinoamericanos que creen en Colombia. No en aviones Mentor, que por cierto ya fueron retirados del inventario no obstante fueran fabricados después del nacimiento de nuestro insigne escritor tulueño, sino en aeronaves de última generación construidas en Colombia por colombianos".

Y agrega el oficial: "Pero el aeropuerto Heriberto Gil Martínez de Tuluá, no solo sirve a los intereses de su población pujante. Además de albergar el entrenamiento de aviadores militares también lo hace para las escuelas de aviación de todo el Valle del Cauca que a diario aterrizan y despegan formando pilotos colombianos. Para evitar el cruce potencialmente fatal de aviadores y deportistas la Aerocivil reúne a todos los interesados con el fin de poner las reglas. La primera de ellas es que todo parapentista debe pertenecer a un club, que se hace responsable del cumplimiento de las normas que definen cuál es el espacio aéreo que se puede utilizar. Interesante sería que Gardeazabal y las autoridades de Roldanillo investigaran cuántos de estos parapentistas se vinculan a un club y cuantos vuelan ilegalmente poniendo en riesgo no solo sus propias vidas sino la de todos los usuarios de los cielos vallecaucanos. Se sorprenderán. A veces ignoramos que la libertad de uno termina donde empieza la del otro".

Tema para la Asamblea del Valle

La diputada Amanda Ramírez presentó su voz de inconformidad a nombre de los municipios de la zona y anunció un debate al que sean llamadas las autoridades aeronáuticas y la Secretaria de Turismo del Valle. Ella recordó que Roldanillo se unió cuando la instalación de unas cuerdas por parte de la Empresa de Energía de Bogotá ponía en riesgo la actividad.



Para Ubaner Giraldo, presidente de la Asociación de Comerciantes de Roldanillo, la circular afecta a las empresas de turismo, los hoteles, los restaurantes y otros negocios que ven en el parapentismo una fuente de ingresos.