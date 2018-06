Cineastas que revelan el camino para repetir la leyenda ‘Caliwood’

17 de junio 2018 , 09:00 a.m.

A un hombrecito le gusta el cine y llega y funda un cine club”.

En su cuento Destinitos fatales fue el vaticinio en aquellos años 70 de aquel ‘Pepito Metralla’, como le decían sus amigos al caleñísimo Andrés Caicedo, amante de la vida puesta en escena, con ese anhelo de llevarla al cine, a ese que este contador de historias disfrutaba poniéndole su ojo, en una especie de culto en el antiguo teatro San Fernando.



Pero diferentes exponentes caleños han hecho que la ciudad no solo sea para críticos que se conformaron con cineclubes. Cali fue más allá con apuestas que han logrado reconocimientos en elogiados festivales europeos.



Fue la semilla de esa ‘cinesífilis incurable’ como la describió el crítico de cine Juan Carlos González sobre la pasión de Caicedo que fue arrastrando a otros rebeldes con o sin causa para caminar por la céntrica Plaza de Cayzedo de esta ciudad, con cámaras y trípodes al hombro.

El cineasta Luis Ospina, amigo de Caicedo, compartía su pasión por el cine con Carlos Mayolo y Ramiro Arbeláez. “(…) constituyeron un colectivo, cuyo propósito central fue producir, con progresiva frecuencia, películas en las cuales se revelaba la imagen escondida y olvidada de la ciudad”. Así lo dice Ospina al hablar de los cimientos de una ‘Caliwood’ que hace casi 50 años se impuso para hacer cine, más allá de cualquier obstáculo como cuantiosos presupuestos de toda película.



Pero Cali ya había dado unos primeros pasos, agigantados y revolucionarios, tanto que a comienzos de siglo se hizo el primer largometraje de ficción en el país con María, en 1922. Ya en el 41, Cali había logrado el primer largometraje sonoro con Flores del Valle y 14 años después llegó La gran obsesión, el primer largometraje a color.

Mayolo hizo los largometrajes Carne de tu carne (1983) y La mansión de Araucaima (1986), mientras Ospina realiza Pura sangre (1982) y Soplo de vida (1999).

Así, Cali se forjó el nombre de ‘Caliwood’, cuyas últimas tres décadas ha sido prolíficas, con figuras como Antonio Dorado, Carlos Moreno, Óscar Campo, Ramiro Arbeláez, Jorge Navas, Óscar Ruiz Navia, César Acevedo, William Vega, Jhonny Héndrix, Óscar Hincapié, Ángela Osorio, Santiago Lozano y este año, el caleño Manuel Bolaños, como director de fotografía de una película francesa que fue seleccionada en el pasado Festival de Cannes.



Han mostrado la evolución histórica, social y política de Cali y del país a manera de crítica o hasta de reflexión. Son historias de un cine independiente, de quienes empezaron con sacrificios, buscando becas y préstamos. Muchos lograron estímulos con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.



Dorado considera que el cine es para contar grandes historias sobre sociedades, no para unos cuantos amigos. Con respecto al narcotráfico dice que se ha llevado al cine como una catarsis de un fenómeno doloroso.



En los inicios de estos directores contemporáneos, los ámbitos académicos fueron clave para alcanzar estas metas, como las universidades del Valle y Autónoma de Occidente que han sido hasta coproductoras de nuevos talentos.



“Prefiero contar historias humanas sobre nuestra sociedad”, dice Moreno, quien con Perro come perro obtuvo nominaciones a los Goya de España y fue considerada para los Óscar por Colombia en 2008.

Un 'rey' que destapa los destellos de momentos de Cali

Antonio Dorado llegó al trono de los reconocimientos del séptimo arte con El rey, en 2004, como una propuesta sobre los inicios del narcotráfico en una Cali entre los años 30 y 60. La cinta, la primera que filmó de ficción como cine gángster con Fernando Solórzano y Flora Martínez, trascendió fronteras y mereció elogios, así como Apaporis, uno de los más reconocidos documentales. Su carrera comenzó con documentales en el premiado Rostros y rastros, de la Universidad del Valle. En 2013, con Amores peligrosos, retrató la Cali de los 80.

Carlos Moreno, una mirada a días de la codicia y brutalidad

Carlos Moreno, destacado director de cine y televisión, devoró la pantalla con Perro come perro (con Marlon Moreno), estrenada en Sundance en 2008, y con más de 14 premios internacionales como Coral Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de La Habana; Best Feature Director, Jackson Hole Film Festival; Festival de Cine de Huelva; mejor guion y mejor director, Festival de Cinema do Gramado.

También fue reconocido con Todos tus muertos. Participó en El proyecto del diablo, de Óscar Campo, quien hizo

Con un 'Vuelco’ al estilo de ruiz y un ‘Chocó’ de Héndrix

En 2010 hubo un vuelco con El vuelco del cangrejo (una de las escenas de la película) por el que el director Óscar Ruiz Navia obtuvo premios. Trabajó con Dorado en El rey; y con Campo y Moreno, en Perro come perro.



Jorge Navas rodó La sangre y la lluvia (2009), Calicalabozo, Alguien mató algo y Madre Monte.Y Jhonny Héndrix Hinestroza ganó con Chocó, mejor director en el Festival de las Alturas en San Salvador de Jujuy, Argentina; Candelaria obtuvo premios en Toulouse, en Venecia, en 2017. También filmó Deshora y Saudó.

Dos años que descubrieron otros talentos

César Acevedo (foto AFP), quien había sido asistente de dirección en El vuelco del cangrejo, llegó a la cima con su ópera prima, La tierra y la sombra, que recibió la Cámara de Oro en Cannes, en 2015.



Ángela Osorio y Santiago Lozano rodaron Siembra, con Óscar Ruiz como uno de los productores y coproducida por la Universidad Autónoma. Ganó los premios de la crítica Boccalino, de Locarno, Rec Tarragona Film Festival; el especial del jurado en Cartagena, Grand Prix Toulouse Film Festival y del público Novos Cinemas Galicia 2016.

'La sirga', 'Sal', 'Petecuy' y 'Un violento deseo de felicidad'

El docente de la Universidad Autónoma William Vega empezó su recorrido con La sirga, en la que contó con Óscar Ruiz en la producción. Vega estrenó Sal en este año.



En ese listado de cineastas del ahora se suma el nombre de Óscar Hincapié con Petecuy.



Este año, Manuel Bolaños participó en Cannes, pues la cinta francesa, en la cual sobresalió como director de fotografía Un violent désir de bonheur o Un violento deseo de felicidad, hizo parte de la selectiva escogencia.



