Cine para lectores de EL TIEMPO este sábado en Cali

06 de julio 2018 , 10:19 a.m.

La película fue nominada a tres premios BAFTA, (British Academy Film and Television Awards) son los premios más importantes de Reino Unido y los otorga la Academia de Cine Británica .

Las Estrellas de Cine Nunca Mueren narra las memorias de juventud del actor británico Peter Turner (Jamie Bell), en el Liverpool de 1978 y 1979. Es dirigida por Paul McGuigan.



En la trama se narra su apasionada y a la vez complicada relación con la excéntrica actriz de cine clásico Gloria Grahame (Annette Bening), ganadora del premio Oscar a la mejor actriz secundaria en 1953 por Cautivos del mal.



Lo que comienza como una aventura vibrante entre una legendaria mujer fatal y su joven amante, rápidamente se convierte en una relación más profunda en la que su pasión y lujuria son llevados al límite.

Película Las estrellas de cine nunca mueren Foto: Archivo particular

El 29 de septiembre de 1981 Peter Turner recibe una llamada inesperada: su ex amante Gloria Grahame quien ha sufrido un colapso en un hotel. Gloria se niega a ser atendida por los médicos por lo que a él no le queda otro remedio que llevarla a su humilde casa en Liverpool.



Allí, mientras cuida de ella, revivirá los momentos mágicos lo que les unió durante años y también lo que les separó.



Los actores son Vanessa Redgrave, Jamie Bell, Annette Bening, Stephen Graham y Julie Walters.



La película se proyecta a las 10:00 a.m. en el Pacific Mall, en el norte de Cali. Los interesados deben escribir con cédula y número celular o teléfono a eltiempo.cali@gmail.com Son pases dobles. Cupo limitado.