Cinco médicos de Cali, en el ‘top’ del más alto nivel de Colombia

Por primera vez en Colombia se realizó la selección de los médicos del nivel más elevado en diferentes especialidades y cinco de ellos son y viven en Cali.

Se trata del Top Doctors Awards (el top de los médicos más reconocidos), una convocatoria, extendida a los más de 500 médicos afiliados a Top Doctors Colombia “y a más de 3.000 médicos del más alto nivel identificados por la compañía a nivel nacional, y estuvo abierta para recibir nominaciones durante todo 2017 a través de una plataforma online”.



Top Doctors es la empresa digital y líder en la identificación de doctores y centros médicos de primer nivel en el exterior. Cuenta con un cuadro médico s de prestigio a nivel internacional con más de 60.000 doctores. De acuerdo con los organizadores, el galardón fue otorgado por la misma comunidad médica, “ya que los especialistas seleccionados fueron nominados y votados por sus propios colegas, lo que convierte a los Top Doctors Awards es un premio de alto prestigio profesional. Para conformar el listado de ganadores, también se tuvo en cuenta la calificación dada por los pacientes a lo largo del año.



“Para nosotros es muy grato poder celebrar esta primera edición de los Top Doctors Awards en Colombia. Es de gran importancia destacar a los mejores médicos del país y que además sean reconocidos y recomendados por médicos del más alto nivel. No hay nada como la admiración y respeto de aquellos que conocen bien la complejidad, el compromiso y la disciplina de esta profesión”, dijo Pedro Mucharraz, director de Top Doctors Colombia.



La médica Lina Triana figura en este selecto listado. Es cirujana plástica de la Universidad del Valle, con especialización en Cirugía Plástica Estética en Brasil, Medicina para el Manejo de la Edad del Cenegenics Medical Institute en Estados Unidos, y Rejuvenecimiento y Diseño Láser Vaginal del Rejuvenation Institute of America, también de ese país. Ella misma señala: “Como mujer, medica y cirujana plástica, mi meta es servir de la mejor manera a mis pacientes. Por eso siempre estoy pensando en cómo ir más allá y no solo dar armonía a cuerpo y rostro, sino enfocar el manejo de mis pacientes de una manera integral y así poder lograr un bienestar físico y emocional”.



El doctor Héctor Fabio Cruz Rivera es parte de la selección. Es egresado de la Universidad del Valle y especialista en Medicina del Deporte. Actualmente es reconocido por llevar a cabo el ‘Método nec’ para pérdida de peso. Ha complementado su formación académica con cursos en cirugía artroscópica y rehabilitación de rodilla. Su amplia experiencia lo ha llevado a desempeñarse como médico deportólogo del Centro Médico Imbanaco.



También fue elegido el médico Antonio Enrique Dager Gómez. Es un reconocido especialista en Cardiología Intervencionista. Es egresado de las especialidades: Medicina Interna por la Universidad del Valle y de Cardiología Intervencionista y Cardiología, ambas avaladas por la Universidad de Miami, en Estados Unidos.

Es experto en problemas cardíacos, tratamiento intravascular de enfermedad coronaria y enfermedades valvulares.



El cuarto especialista de más alto nivel en Cali es el médico Rafael Falabella Falabella es egresado de la Universidad del Valle y realizó su residencia en la University of Iowa del Department of Dermatology, en Estados Unidos. Es experto en Dermatología General, Vitíligo, Trastornos de Pigmentación, Acné, Trasplantes de la Melanocitos, Lunares, Cáncer de la piel, Infecciones cutáneas entre otros tratamientos.



El último médico dentro de esta notable selección es Jorge Manuel Rueda Gutiérrez. Es especialista en Reumatología con más de 27 años de experiencia. Realizó su especialidad de Medicina Interna en la Universidad Militar Nueva Granada y la especialidad en Reumatología, en la Universidad Nacional de Colombia.



