Cinco años para la recuperación de la Licorera del Valle

‘A la fecha no se ha cumplido con la meta de junio de un millón de botellas, solo se han adquirido 351.051 botellas y faltando la meta de julio (un millón más), hay un saldo negativo de 1.648.949 unidades’, según el informe que la Licorera presentó a la Asamblea.

Si no somos competitivos y no recuperamos el tiempo perdido, no vamos a tener ILV que salvar



El gerente de la ILV, José Moreno Barco, anunció un periodo de recuperación quinquenal que comenzará a partir de agosto con un nuevo distribuidor y comercializador de sus productos.



“La ILV tiene un periodo de recuperación a cinco años, de 2018 hasta 2023, con 3 frentes: Cumplimiento de metas 2018, capitalización de utilidades y explorar nuevos mercados”, dijo el funcionario en medio de un debate de control político que se extendió por seis horas.

La Licorera del Valle se encuentra por debajo de la de Antioquia, Caldas y Cundinamarca

“Hay un reto con la planeación porque los recursos invertidos en el mercadeo no se ven reflejados en la venta de los productos, hemos estado como ILV ausentes de grandes eventos como la Feria de Cali. Será muy importante la adjudicación del nuevo operador para la recuperación de la empresa”, dijo la diputada Diana Patricia Moreno.



“Desde el inicio el distribuidor exclusivo venía fallando y colapsó en 2015. El próximo 26 de julio se adjudicará la distribución con las lecciones ya aprendidas, aspirando recuperar los recursos del actual distribuidor”, dijo el diputado Manuel Laureano Torres.