Cada día, sancionan a 50 caleños por infringir el Código de Policía

01 de febrero 2018 , 10:02 a.m.

01 de febrero 2018 , 10:02 a.m.

Tras un año de ponerse en práctica el nuevo Código de Policía, los caleños han sido sancionados 14.928 veces, según el reporte entregado por las autoridades en el área metropolitana.

En la fase pedagógica del Código, entre el 29 de enero al 31 de julio de 2017, se expidieron 4.164 comparendos y 1.089 de ellos por consumo de licor o sustancias en vía pública.



En su etapa sancionatoria, a desde el 1 de agosto de 2017 hasta la fecha, se han impuesto 10.764 comparendos, siendo el más común la infracción al artículo 40, numeral 7, consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en el espacio público, con 3.720.



De esos comparendos, 4.809 fueron mayoría por el consumo de licor en espacio público, aunque en Rentas del Valle del Cauca sostienen que se han caído los recaudos por licores.

La puesta en marcha del nuevo código de Policía ha incidido en la disminución de las ventas de esa bebida alcohólica en diversas regiones del país. Foto: Guillermo Herrera

Para Rubiela Medina, comerciante de la comuna 18, si bien la medida ha ayudado en la reducción de riñas, también afectó las ventas.



“Antes me vendía hasta tres guacales de cerveza un fin de semana, hoy solo dos. Algunos optan por comprarla y esconderla porque le temen a los controles donde invertir 1.700 les puede salir más caro”, dijo.



Para María Isabel Gutiérrez, investigadora del Instituto Cisalva de la Univalle, se debe realizar una investigación más a fondo para establecer si el nuevo Código de Policía ha sido positiva o no para la ciudad.



“Es una herramienta importante de convivencia en la ciudad y el país para que los ciudadanos tengamos referentes para vivir armoniosamente. Sin embargo aún no hay una evaluación formal”, explicó.

El código fue socializado en diversas regiones Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Sin embargo agregó que la educación es desde el hogar “este es un proceso de cultura ciudadana y de aprendizaje que se debe hacer desde las mismas casas y los colegios, para ir generando un cambio en las nuevas generaciones”.



Entre los comportamientos más sancionados se encuentran, además, las riñas o confrontaciones violentas, con 962 órdenes de comparendo y el irrespeto a la autoridad, con 832 sanciones.



El profesor Carlos Andrés Echeverry, del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Universidad Javeriana, señaló que la implementación del Código de Policía no ha sido del todo un éxito pues no ha podido incidir en comportamientos que esperaba regular, como en el exceso de ruido o en los aspectos ambientales.

Multa por contaminar: quienes arrojen sustancias contaminantes a los cuerpos de agua o la capten de ríos y quebradas sin autorización serán sancionados con multas, entre $ 98.360 y $ 786.880. Foto: Archivo particular

“El Código ha servido más para desestimular comportamientos asociados con riñas, aunque el consumo de alcohol en espacio público es muy difícil de regular, debido al fuerte arraigo cultural que tiene nuestra ciudad”, dijo el docente.



Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que sus cifras son ligeramente diferentes a las de la Policía y no se pronunciarán hasta que no se haya consolidado la información.



Las Comunas 15 y 19, en el oriente y sur de Cali, están entre las que acumulan un mayor número de sanciones a partir del Código.



CALI