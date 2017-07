Salud en Buenaventura, en 'cuidados intensivos' tras cierre de clínica

El reciente cierre de una de las dos clínicas privadas que hay en Buenaventura puso a la salud en el puerto en ‘cuidado intensivos’: son muy escasas las instituciones para los 300 mil pobladores del municipio.

La crisis, como lo argumentaron las directivas a empleados de la clínica G8, administrada por Comfenalco, hizo que se cerrara desde la semana pasada, poniendo en aprietos al puerto, pues desde hace cuatro años se registró la liquidación del entonces Hospital Departamental, de segundo y tercer nivel, por irregulares manejos financieros en la atención a pacientes con intervenciones complejas.

Además, el Luis Ablanque de la Plata, el hospital del orden municipal, con más de 200 mil consultas al año, solo atiende casos de urgencias vitales y ofrece programas de prevención de enfermedades y de control prenatal, por lo que no cubre toda la demanda de enfermos. Así que queda la clínica Santa Sofía, con menos de 20 camas de cuidados intensivos, entidad que no da abasto.



Es por ello que algunos de los promotores del paro cívico, que se llevó a cabo este año, enfatizando en que Buenaventura no solo espera promesas, sino hechos en materia de salud, así como de prestación las 24 horas del servicio de agua, le plantearon a la Alcaldía y al departamento que se declare la emergencia sanitaria en el puerto.



“Si la clínica Santa Sofía no estuviera funcionando, Buenaventura estaría peor de lo que está, pero realmente solo está esta clínica y no cubre a toda la población”, anotaron médicos que salieron en el cierre de la G8.

El puerto de Buenaventura estuvo 22 días en paro cívico. La protesta fue para exigir soluciones a necesidades apremiantes para esa población en el litoral Pacífico colombiano. Foto: Ernesto Guzmán / EFE

Mientras tanto, la Gobernación del Valle reiteró que el Hospital Departamental prestará servicios este año con una inversión de 6.300 millones de pesos de regalías, pero líderes como Narciso Rosero, han señalado que el puerto requiere un hospital de nivel más complejo.



Desde que inició su gestión, la gobernadora Dilian Francisca Toro sostuvo que se propuso el rescate del Hospital Departamental, pero esta entidad arrastra pasivos por más de 31.500 millones de pesos.

Asimismo, Rosero recordó los acuerdos tras el paro cívico en Buenaventura, que contemplan inversiones en salud por 183.000 millones de pesos.



El panorama de crisis ha estado conectado al agua y alcantarillado, por ese contraste de la ciudad no solo está rodeada de mar, sino de ríos.



El alcalde, Eliécer Arboleda Torres, dijo que “para nadie es un secreto que uno de los problemas graves en el servicio ha estado en la operación... Es tormentoso ver que el agua se desperdicie en las tuberías por falta de mantenimiento y la población no la tenga en casa”.



Del río Escalerete se toman 1.700 litros por segundos, pero se pierde un 70 por ciento.



CALI