Choque de Metrocali y concejal por acusaciones de 'carrusel'

Nicolás Orejuela, quien preside Metrocali, salió al paso de las afirmaciones del concejal del Centro Democrático Roberto Rodríguez, quien habla de anomalías. El alcalde Maurice Armitage defendió la honestidad de su administración y está abierta a cualquier investigación que los entes de control dispongan.

“Llama la atención que un concejal, que hasta ahora mostraba coherencia y juicio en sus apreciaciones, lance acusaciones de las que no presenta soportes documentales. Voy a dejarle claro cada uno de los siete contratos de obra que firmamos en Metrocali durante el 2017, incluidas las interventorías, fue adjudicado a un contratista diferente, no hay uno solo repetido”, señaló Nicolás Orejuela Botero, presidente de la entidad.





El concejal Roberto Rodríguez dice que “en el año 2016 se celebraron tres contratos por parte de Metrocali, uno con el Patio Sur, otro con el Patio Aguablanca y la Terminal del Sur por más de 150.000 millones de pesos, y hoy esas obras están suspendidas por que no se han comprado los predios o no tienen las licencias ambientales, lo que expone al Municipio a demandas. Y lo mismo ocurre con la estación Simón Bolívar, suspendida por redes de servicios públicos, mientras que la estación Paso del Comercio recientemente entregada, ya tienen una demanda de $8 mil millones, en contra del Municipio por parte del constructor”.



Orejuela Botero respondió que desde su llegada a Metrocali, en marzo de 2017, impulsó la generación de transparencia frente a los procesos de licitación y contratación para mejorar el desempeño operativo de la entidad. Se puso en marcha un convenio con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Valle, y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), para recibir asesoría técnica en la estructuración de las licitaciones de obra civil a cargo del ente gestor del masivo.

Las respuestas

"Durante el 2017 Metrocali dio apertura a ocho (uno declarado desierto) procesos de contratación a través de las modalidades de licitación pública y concurso de méritos, cuyo valor total ascienda a la suma de $74.053 millones, a dichos procesos acudieron un total de 117 oferentes, cifra que garantizó los principios de transparencia, amplia concurrencia y libre participación de la contratación en el ente gestor del MIO, dijo Orejuela.



Puso de presente que en la licitación para el mantenimiento y adecuación de los componentes de la infraestructura del MIO participaron 36 oferentes; y 13 en la licitación para la señalización y adecuación vial de 28 kilómetros de bicicarriles; 27 en el proceso para contratar la construcción de la Terminal Simón Bolívar (antes Guadalupe). "Un dato clave es que este proceso contractual había resultado fallido en tres ocasiones durante el 2016: una vez se revocó, otra vez se declaró desierto y, por último, se frustró su contratación de manera abreviada", dijo.



Mientras que la licitación para la implementación de mobiliario tipo cobertizo en algunos puntos de parada del MIO, por valor de $4.600 millones, se declaró desierta el pasado 18 de diciembre, en razón a que el único proponente que se presentó, Consorcio Cobertizos 2017, no cumplió con los requisitos técnicos habilitantes.



“Considero que una muestra adicional de la transparencia y la idoneidad de los procesos de contratación que adelantó Metro Cali en 2017 es que no tuvimos ninguna reclamación proveniente de los proponentes que no salieron favorecidos. Contrario a lo que señala el concejal Rodríguez, es importante mencionar que las tres obras contratadas por Metro Cali en 2016 por la anterior administración, los patio-talleres Sur y Aguablanca, así como la terminal Sur, se encuentra en marcha”, dijo Orejuela Botero.



Reseñó que "un buen ejemplo es el patio y taller Aguablanca, obra adjudicada al Consorcio Infraestructura MIO por un valor de $31.731 millones con un plazo de ejecución de 14 meses. Esta obra, que estaba suspendida, fue destrabada luego de que Metro Cali lograra, a través de un proceso de restitución policiva, la restitución del predio en noviembre de 2017. En marzo de este año inició su etapa de construcción. Otra obra, el patio y taller del Sur, iniciara el preconstrucción el próximo mes de abril luego de resolver inconvenientes similares al de Aguablanca. Sainc S.A. es la empresa encargada de esta obra cuyo valor es de $30.145 millones, con un plazo ejecución de 13 meses".

Orejuela dijo que contrario a lo afirmado por el concejal Rodríguez, "no es cierto que exista una demanda por $8.000 millones contra Metrocali por la construcción de la terminal Paso del Comercio. Lo que hay es una comunicación por parte del contratista (consorcio Meco-Sainc Terminal Calima) a través de la cual solicitan un restablecimiento económico del contrato por valor de $7.752 millones, argumentando una supuesta mayor cantidad de obra ejecutada. Frente a esto, la interventoría que realiza el Consorcio Terminal Calima PH y Metro Cali, han fijado una postura y rechazan dicha pretensión toda vez que comparten la certeza de que esa supuesta mayor cantidad de obra no se realizó".



El concejal Rodríguez Zamudio criticó que en el contrato de la Secretaría de Infraestructura de la vía a Pance, el contratista "en dos años, solo ha desarrollado 1.4 de los 5 kilómetros y el presupuesto se habría agotado. Expuestos también a demandas y que se tenga que acudir a otro contratista. Y respecto del empréstito para obras viales del sur, y en teoría listas a desarrollar, hay problemas. Tal es el caso de la recuperación de la vía Cascajal, que en la ficha de adjudicación se colocó para construcción, cuando no es así y eso tiene suspendida la obra. Igual sucede con la obra del puente del río Lili, donde aún no se han adquirido los predios. Y la ampliación de la vía Cali – Jamundi, que se adjudicó por 49 mil millones de pesos, cuando debió ser por 63 mil millones de pesos, pero se hizo así para no tener que volver al Concejo. La EMRU a la fecha tampoco tiene listos todos los predios y la misma ya tiene demandas por parte de otros oferentes”.

Otras polémicas

De acuerdo con Rodríguez Zamudio,“esto convierte a Cali en un carrusel de la contratación, tal como ocurrió en Bogotá, porque no son más de tres firmas las que se ganan todos los contratos, y las tres firmas, una de ellas con obras en el Departamento como el Puente de Juanchito donde en tres años no ha puesto los pilotes, y así le adjudicaron la vía a Pance y ahora la Cali – Jamundí. Y en Emcali sucede lo mismo, porque son tres contratistas ganándose todo. Lo que anuncio aquí, es que en Cali se está generando la corrupción más grande a través del carrusel de la contratación y que es un tema del que nadie se atreve a hablar...Las dos interventorías grandes del Municipio en este momento se las ganó una firma (Interdiseños) en la cual trabajaba el secretario y debió haberse declarado impedido”.



El secretario de Infraestructura Municipal, Marcial Quiñones, dijo que no se puede vetar a un contratista que tenga capacidad económica y técnica para participar en licitaciones.



Sintraemcali ha solicitado que se revisen procesos de la contratación en la entidad. Uno de sus voceros recordó que el concejal Rodríguez fue secretario de Empresas Municipales cuando era gerente Carlos Alfonso Potes, quien fue designado por la Superintendencia de Servicios Públicos en un cuestionado proceso de intervención a Emcali.