Centros comerciales con sello especial

La experiencia de compra se ha vuelto cada vez más personal, se premia la fidelidad y las actividades tienen sello de región.



Centros comerciales hay muchos, pero los del Valle del Cauca tienen un sabor especial. En medio de una infraestructura de grandes espacios, con tecnología de punta y plenos de diseño natural, reciben una nutrida oferta de las mejores marcas, conservando un sello único y regional que deja ver todo el esplendor de esta bella tierra. Visitarlos es una experiencia única.

Unicentro Cali, una ciudadela que se atreve

La visión estratégica de competitividad de Unicentro Cali ha servido de impulso para renovar su diseño arquitectónico, diversificar sus negocios y crear experiencias únicas, además de su compromiso medioambiental.



“Unicentro Cali tiene un concepto de ciudadela alineado con las tendencias mundiales y con las necesidades de locatarios y clientes que encuentran en un espacio incluyente más de 800 marcas, que genera cerca de 3.000 empleos con un impacto cercano a las 13.500 personas. Asimismo, las actividades que aquí se desarrollan están orientadas a brindar experiencias positivas que tienen como propósito promover la cultura, la diversión, la convivencia y el respeto por el medio ambiente”, afirma Ana Teresa Segura, su gerente.Unicentro Cali se vincula cada año a importantes eventos de ciudad/región: Cali Exposhow, 7RiosFest, Colombia BirdFair y Rockopolis como aporte a la cultura, la promoción del talento regional y la identidad vallecaucana al fomentar el sentido de pertenencia por el departamento.



Los criterios de innovación y atrevimiento de Unicentro Cali se han dado en el último tiempo de la mano de la tecnología en armonía con el cuidado del medio ambiente, poniendo al servicio de la región el árbol solar, una estructura de energía sustentable y renovable que amplía las opciones para cargar móviles, tabletas digitales y hasta automóviles y motos eléctricas, tan de avanzada en estos tiempos en los que el ahorro de energía se convierte en una necesidad para la sostenibilidad.

Chipichape, un clásico

Por más de 20 años Chipichape ha permanecido en el Top of mind de los centros comerciales. A pesar de ellos no se quedó en sólo historia y se ha reinventado actualizando su tecnología para agilizar procesos y brindar confort y seguridad a todos los usuarios de sus servicios. Su principal atractivo sigue siendo el encontrarse en la zona norte de la ciudad la cual, cerca al aeropuerto, clínicas, supermercados y zona empresarial. Allí se concentran diversión, entretenimiento, comidas, cine y compras, además de ofrecer un lugar de hospedaje y eventos como el Hotel Spiwak.



Es, en definitiva, el primer centro comercial de cuarta generación, que entre su gama de servicios, oferta un hotel cinco estrellas en sus instalaciones. Su más reciente proyecto de remodelación compromete cerca del 60 por ciento de las instalaciones: espacios abiertos, de esparcimiento, zonas verdes, iluminación y demás factores que al no ser comerciales, influyen en las decisiones de qué centros comerciales visitar por su tipo de instalaciones y eso estuvo muy en cuenta al momento de la planeación de esta reingeniería del espacio.



Pero, la misión no solo era iluminar y crear un espacio más cómodo y moderno sino que se adquirió un compromiso con la sostenibilidad, involucrando una serie de medios de optimización y de reducción de consumos energéticos, de ventilación natural y de reducción de consumo de recurso hidráulico, entre otros.

Buenaventura y el Pacífico, de corazón

Allí el centro comercial Viva Buenaventura tiene la oferta más grande de la zona, ubicado en la comuna 12 de la ciudad, rodeado de barrios de distintos estratos y bajo una estructura moderna y sostenible que privilegia la luz natural, se distingue por su mix comercial con grandes marcas, dos almacenes ancla como son El Éxito y Multicine Royal Films, que permite cuatro modernas salas de cine, con capacidad para 500 personas.



Ofrece planes para toda la familia: parque infantil con variadas atracciones; fines de semana con Viva Kids con actividades para aprovechar el uso del tiempo libre; karaokes; Just Dance; eucaristía; Viva Tu Bienestar, programa que promueve actividades deportivas de lunes a domingo; eventos como el Encuentro Nacional de Melómanos y Coleccionistas de Salsa; Viva La Marimba, cuando se disfruta del ritmo y sabores del Pacífico acompañados de grupos folclóricos y Grandes Vencedores, programa para estimular la vida saludable y hasta viejoteca.

En Buga, fe, naturaleza y buenas compras

La visita al templo del Señor de los Milagros en Buga es la ocasión perfecta para disfrutar del Centro Comercial Buga Plaza. La gran oferta comercial donde el 85 por ciento son marcas nacionales, pero su más destacable oferta está en abanico gastronómico: se trata de un concepto de patio al aire libre, contenedores con marcas de comida nacional variada y novedades como picnic y decoración ambientalista llamado Food Tainer, un megaentretenimiento para niños y la mejor tecnología en la tienda Metro.

Palmira: campestre y moderno

Llano Grande es campestre y acogedor. Allí confluyen 150 marcas nacionales e internacionales, bancos, entretenimiento, servicios, gimnasio, supermercado y oferta gastronómica que va desde comida italiana, mexicana o vegetariana, hasta parrilla y más. Cinco comunidades activas y gratuitas integran la oferta de bienestar para los visitantes y compradores: la deportiva (lunes, miércoles y viernes a las 6:30 a.m.), la espiritual (eucaristía, domingos a las 12:00 m), la yoga (sábados a las 8:00 a.m.), la infantil (actividades periódicas) y la de mascotas (acogida con reglamento y actividades para ellas). Está inmerso, incluso, en un proyecto próximo a terminar como lo es la Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara, donde prestarán sus servicios 70 médicos especialistas, y se generarán, según Jorge Daniel, 500 empleos directos para Palmira y su área de influencia y también una ampliación en el costado norte del centro comercial que evoca la arquitectura tradicional vallecaucana, con un área de 8.700 m2 en un edificio de usos mixtos.

Porque Jamundí es tendencia

Con un turismo creciente y escenarios naturales, Jamundí se ha convertido en un destino premium. En este escenario está el Centro Comercial Alfaguara, diseñado especialmente para esta población como lo señala su gerente, Germán Alfredo Bastidas.



“Es un centro comercial campestre, con lagos llenos de peces, gansos y patos, amplios parqueaderos, zonas verdes, una variedad de restaurantes, zonas de mucha naturaleza, una edificación colonial atractiva, variadas actividades los domingos para los más pequeños, premios a la fidelidad que van desde motos hasta vehículos, parqueaderos seguros y La 14 como almacén ancla”, sugiere el gerente del Centro Comercial Alfaguara.

En el corazón de Cali

Palmetto Plaza, donde la oferta comercial, servicios y de gastronomía, lo ha posicionado en la preferencia de los vallecaucanos y visitantes nacionales e internacionales. “Complementando tenemos amplias bahías de estacionamiento con zonas especiales para parqueo de personas con movilidad reducida, confortables zonas de descanso con punto de recarga de dispositivos móviles, estrategias 350 grados haciendo uso de redes sociales y actividades BTL, para que conozcan nuestra oferta y generar incentivos especiales a sus compras. Además con Compras que Premian, nuestros clientes pueden acceder a sorteos, eventos especiales, premios instantáneos con solo registrar facturas y con registro permanente, reclamar boletas y participar”, asegura Lina María Arboleda, directora de Mercadeo y Publicidad de Palmetto Plaza.