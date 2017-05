Cali también celebra 100 años de la aparición de la virgen de Fátima

Los católicos celebran el centenario de las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima (Portugal), una celebración que tiene lugar en diferentes partes del mundo dentro de la comunión católica y ortodoxa. Durante la celebración del centenario el Papa Francisco estará a la misma hora en Portugal canonizando a los dos niños que evidenciaron las apariciones de Fátima en 1917.

El Arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve hace énfasis en la ceremonia ya que esta se enmarca en la defensa de los niños, sus derechos y la devoción a la santísima virgen y habla sobre su posición frente a la derrota en el congreso de la iniciativa que convocaba un referendo para que parejas del mismo sexo o personas solteras adoptaran en el país.



Él se mantiene firme según sus convicciones, considera pertinente la decisión que tomaron los parlamentarios en la comisión de la cámara al no estar de acuerdo con que prospere el proyecto de referendo.

Para el Arzobispo la visión desde la iglesia y la sociedad debe enfocarse en la Concepción de hijo como fruto de amor de dos personas y el respeto desde su concepción, a su vida y protección, pero, cuando este no se cumple, la adopción y el deseo de asumir la protección a la vida de esos niños a través de una decisión judicial que establece un vínculo filial entre personas no debe discriminar la orientación sexual u otras consideraciones.



A su vez afirma que en la legislación de un país no debe haber cabida a la discriminación, a los prejuicios morales sobre personas y a las expresiones de homofobia, no deben de consagrarse en un texto institucional.



En cuanto al proceso de paz, y por el numero estremecedor de víctimas de la violencia afirma que “es urgente e inaplazable para el pueblo colombiano abrir los espacios de dialogo, llegar a los acuerdos, respetarlos, implementarlos e inducir a la sociedad en un proceso de construcción de convivencia pacífica, en un proceso de democracia más amplia y profunda y en un proceso de desarrollo de paz”



"La iglesia trabaja para que los diálogos prosperen, los acuerdos se lleven a cabo y para que la sociedad colombiana cambie la mentalidad de guerra y sigan las enseñanzas de la virgen de Fátima. La vida no está a disposición de los humanos", añade el religioso.

El santuario de Nuestra Señora de Fátima ubicado en el barrio granada es el templo privilegiado en el que se llevaran a cabo las celebraciones litúrgicas Foto: SANTIAGO SALDARRIAGA / EL TIEMPO

La programación inicia a las 4:30 a.m. del día sábado 13 de mayo, a partir de las 5:00 a.m. se rezará el rosario y a las 6:00 a.m iniciaran las eucaristías hasta las 6:00 p.m.

A las 7:00 p.m se iniciaran dos procesiones, una que partirá desde el Santuario de Fátima y otra desde la parroquia San Fernando Rey, teniendo como punto de encuentro la plazoleta de San Francisco donde será la gran celebración de eucaristía.



El promedio de asistentes que se espera participen de la peregrinación es de 25.000 personas en el santuario, y en la procesión se esperan entre 10.000 y 12.000 personas en la plazoleta de San Francisco.

El día 12 de mayo, anterior al inicio de la celebración, a las 6:00 p.m. se tendrá una serenata en honor de la santísima virgen María.