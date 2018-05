Cartagüeños piden que no les vendan componente de energía

Una comisión de congresistas vallecaucanos irá hasta la Superintendencia de Servicios para pedir que no escindan el componente de energía de las Empresas Municipales de Cartago (Emcartago), lo que se busca es que no tomen ninguna decisión apresurada antes de que termine este Gobierno.

Esta empresa que llegó a prestar hasta siete servicios, incluido el manejo del matadero municipal, hoy solo queda con el de acueducto, alcantarillado y energía, que se piensa privatizar, según el Frente Unido por Cartago, cuyos integrantes le pidieron al Bloque Regional de congresistas intervenir.



“Hace 20 días se abordó el tema en la Superintendencia, la intención que vi es tomar una decisión antes de que termine este Gobierno. Si no consiguen los recursos que se necesitan, se privatiza”, advirtió el senador Alexander López.

Se requiere plata, pero no de inmediato, lo importante es lograr un acuerdo de gestión

“Es una causa importante, pero hay que poner al Alcalde encima de esta gestión, Se pueden conseguir recursos, si hay Alcalde”, dijo el senador Roy Barreras.



Emcartago fue intervenida en el 2014, con fines liquidatorios; se argumentó el riesgo inminente en la prestación de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado, no había con qué comprar la energía. Durante este tiempo han pasado cinco agentes especiales.



“La propuesta que hicieron es que el municipio asumiera la capitalización, o conseguir un operador especializado. Con el lío de Electrocaribe, nos dejaron solos”, dijo José Pineda, del sindicato de Emcartago.



Los trabajadores le han pedido a la Administración Municipal que gestione un crédito con la banca de segundo piso para la capitalización, necesitarían unos 23.000 millones de pesos.



En el 2017 la empresa reportó 43.400 usuarios. Para este año cuenta con un presupuesto de 81.000 millones de pesos.



El representante Álvaro López Gil insistió en que no se puede privatizar un servicio sin conocer los estudios que llevaron a esa determinación.



“Desde el 2010 se advirtió a la Superintendencia de los malos manejos en la empresa, pero no se intervino a tiempo. En el 2014 la intervinieron, peor no denunciaron nada”, dijo Mario Patiño, del Frente Unido por Cartago.



“La iniciación de la pre-inversión de la autopista que une los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle nos compromete a procurar una buena infraestructura de servicios públicos y así garantizar el buen desarrollo de este proyecto de conectividad que, con toda seguridad, es la apertura para una nueva dinámica económica en la región; por ello necesitamos fortalecer nuestra empresa de servicios públicos de Cartago” señaló López Gil.



Entre esos actos de corrupción figura la obligación financiera que tenía el municipio de Cartago con Emcartago por valor de 822,3 millones pesos, por concepto de liquidación del convenio para ejecutar etapas del Plan Municipal de Aguas; la municipalidad ordenó pagar 234,3 millones, pero ese dinero fue desviado hacia una cuenta particular. La titular de dicha cuenta, implicada en los hechos, alcanzó a hacer dos retiros por 78 millones. Estos hechos se presentaron en el 2016.