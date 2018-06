Carta dental no es suficiente para identificar cadáveres en Cali

Aunque el viernes se aseguró que carta dental permitía identificar cadáveres de periodistas ecuatorianos, el Instituto de Medicina Legal informó "es totalmente insuficiente" para la plena reconocimiento.

El primer informe provino del Ministerio del Defensa y causó indignación entre los familiares de los tres integrantes del equipo del periódico El Comercio, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas, y el conductor Efraín Segarra, secuestrados y asesinados entre marzo y abril en territorio colombiano por una disidencia de las Farc.



"se informa que terminada la necropsia, la carta dental es totalmente insuficiente para otorgar la plena identidad de los cadáveres encontrados en zona rural de Tumaco. Se trabaja con ayuda de los familiares en análisis genético (ADN) para asegurar la plena identidad", dice el comunicado de Medicina Legal.



Los familiares, que se encuentran desde el viernes en Cali, dieron una rueda de prensa para reiterar su llamado al Gobierno de Colombia para que se cumpla el compromiso acordado con las autoridades de El Ecuador, de modo que se les entregara información en primer término a los allegados de las víctimas.



El Gobierno del Ecuador dio a conocer su voz de protesta por la conducta de las autoridades de la Defensa y Policía colombianas, al publicar la información sin consentimiento de sus familiares.



Así lo dio a conocer por medio de un escrito el Canciller de Ecuador, José Valencia, dirigido a María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.



En la carta, Valencia expresa que “en medio de la expectativa por recibir los resultados de los exámenes en curso, a los familiares les ha resultado muy penoso enterarse que noticias aun no definitivas se publican en redes sociales, cuando no habían sido informados de antemano ni se les hubiera solicitado su anuencia para la difusión de tales datos”.



El canciller agrega, que la difusión de tal noticia, sin una total verificación científica, “viola los protocolos establecidos, al efecto, entre ellos los de la Cruz Roja Internacional”, causando esto sufrimiento a las familias, además de ser una falta de respeto a la memoria de las víctimas.



Los parientes de los periodistas asesinados, que se encuentran desde el viernes en Cali, ya habían expresado se rechazo porque, a través de Twitter, se informara el hallazgo de los cadáveres y ayer aumentaron su su indignación por la precipitada información arrojada por el Ministerio de Defensa, también por redes sociales.

Los familiares de los periodistas asesinados manifestaron su rechazo por el trino del ministro de defensa Colombiano Foto: Juan B Diaz/CEET

"Es altamente insensible, indigno que se entregue información apresurada y no se rinde honor a la memoria de Efraín, Javier y Paul

El Gobierno de Ecuador, finalmente pide al Gobierno colombiano, se inicie una investigación de los hechos y se sancione de forma inmediata a los causantes de provocar el “estrés psicológico” a las familias del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas, y el conductor Efraín Segarra.



Los familiares señalan que no se les tiene en cuenta en su dolor y se emiten informaciones que causan más zozobra. Ellos aseguran que Medicina Legal, en Cali, les indicó que no ha entregado información sobre una presunta identificación a través de cartas dentales ni otros datos del proceso forense.



"Es altamente insensible, indigno que se entregue información y no se rinde honor a la memoria de Efraín, Javier y Paul", dijo Yadira Aguagallo, novia del fotógrafo asesinado.