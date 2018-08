Carta de la gobernadora del Valle a la memoria de su padre

Tú me hiciste tu hija y yo te acepté como mi padre, y juntos hicimos posible que se abrieran los caminos para andarlos con amor y dignidad, como debe ser, dice la carta de la médica Dilian Francisca Toro Torres, en redes. Luis José Toro era capitán de Bomberos y fue fundador de la Escuela de Ciclismo de Guacari. Se desempeñó como rector de la Normal de Señoritas Miguel de Cervantes Saavedra.



Era padre también de la gestora Social del Valle, Ximena Toro Torres.

Padre mío, hoy que abriste la puerta de la eternidad, te doy gracias por la vida. Mi corazón se llena de tu amor y gratitud porque con tu ejemplo ayudaste a formar mi carácter y permitiste que pudiera hallar mi misión en este mundo.



Tú me hiciste tu hija y yo te acepté como mi padre, y juntos hicimos posible que se abrieran los caminos para andarlos con amor y dignidad, como debe ser.

Con tu luz y con tu ejemplo he llegado tan lejos como Dios ha querido y como me lo he propuesto, porque tú me enseñaste el valor del servicio y que la vida no tiene mucho sentido si no ayudamos a vivir a otros.



Tú mismo fuiste ejemplo de dedicación y servicio. Por eso tu vida tuvo sentido y la tendrá donde estés.



Te adoro, te doy gracias y siempre te tendré en mi corazón como el mejor padre que la vida pudo brindarme. Me quedo con tu luz. Te amo Padre. Dios te guarde.

Expreso mis condolencias a Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle, por la muerte de su padre Luis José Toro. Su fallecimiento es una gran pérdida para nuestra familia y el municipio de Guacarí; sus acciones me inspiraron desde niña y su voz y aspecto viven en mi memoria. pic.twitter.com/1XtyUUsCEr — Concejal Audry Toro (@Audrytoro) 12 de agosto de 2018

La Mesa Directiva del Concejo de Cali se suma a las voces de solidaridad que se hacen llegar a la familia Toro Torres por el fallecimiento del señor Luis José Toro, padre de la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y de la gestora... https://t.co/y4J0wWNe6J — Concejo de Cali (@ConcejoCali) 13 de agosto de 2018