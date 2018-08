‘Carretera al mar’, la intervención artística que se inicia en Cali

Durante cuatro días, a partir de hoy, se programarán conferencias, exposiciones, proyecciones, laboratorios, conversatorios y se tiene previsto hasta un ritual funerario del Pacífico para despedir y rendir homenaje a nuestros muertos.

Serán 23 artistas y pensadores de siete, quienes se tomarán diferentes espacios de la ciudad como el Coliseo El Pueblo, la Biblioteca Pública del Centro Cultural Nuevo Latir y las salas del Museo La Tertulia con sus intervenciones, con sus acciones.



'Carretera al mar', como se llama esta intervención artística, se abrirá hoy a partir de las 9:30 a.m., en La Tertulia.



La inauguración contará con la presencia del director del Goethe-Institut en Colombia, Wenzel Bilger; la directora del Museo La Tertulia, Ana Lucía Llano; la coordinadora del proyecto ‘El futuro de la memoria’, Úrsula Mendoza, y de los curadores del encuentro Alejandro Martín y Oscar Moreno.



Después se tiene prevista una conferencia en la que se compartirán las distintas experiencias en otros países del proyecto ‘El futuro de la memoria: poéticas de memoria y olvido en América del Sur’. Se contará con la presencia de Tiago Honório dos Santos, del Brasil; João Quintella, del Brasil; Nathalia Macena, del Brasil; el colectivo Etcétera de Argentina y Óscar Moreno, de Colombia.



A partir de las 10 a.m. el colectivo Caldo de Cultivo (Colombia-España) dará inicio a la acción 'Coliseo del Pueblo: un escenario para entrenar las luchas del pueblo', resultado del trabajo de dos meses de laboratorio en el que se buscaba abordar la compleja relación entre el occidente y el oriente de Cali.



A las 11 a.m., en la Cinemateca La Tertulia, será el lanzamiento del documental 'Juntos somos más', una producción de Puerto Creativo y Colectivo de Comunicaciones En PUJA, como parte del proyecto 'Postales del Futuro' de Más Arte Más Acción, sobre los acontecimientos del paro cívico que tuvo lugar en Buenaventura entre mayo y junio del 2017.



El Colectivo Etcétera, de Argentina, tiene prevista una intervención performática bajo el título 'Neo Extra Activismo: Acción Errorista'. Será a las 2:00 p.m., el punto de partida será La Tertulia. Los participantes recorrerán el centro de Cali en una carnavalesca imagen de protesta y reflexión acerca de la violencia neo-extractiva en el territorio sudamericano.



A las 5:00 p.m. se dará apertura a la exposición 'Carretera Al Mar' en el Museo la Tertulia, Sala Maritza Uribe de Urdinola, con la participación de los artistas Jan Bartelsman de Holanda; Carlos Martiel de Cuba; Liliana Angulo, Fabio Melecio Palacios, Óscar Moreno, Henry Salazar, Rhonal Stiven Valencia Cuero 'El teacher', de Colombia, y el colectivo CaldodeCultivo.