Carreras por las elecciones en Jamundí este domingo

Para acatar una sentencia, aunque interponiendo una impugnación, la Gobernación del Valle llamó a elecciones de alcalde, este domingo, en Jamundí.



El Tribunal Superior de Cali, a través de su Sala Laboral, acogió una tutela y ordenó llamar al proceso.

La gobernadora Dilian Francisca Toro dijo que acata la decisión y mediante decreto convocó a los comicios, pero a través de su Departamento Jurídico procedió a impugnar la sentencia.



A fines del 2017, Toro dijo que las elecciones serían el 15 de abril porque la Registraduría Nacional no disponía de los recursos para esas elecciones atípicas en febrero y alistaba el proceso electoral del Congreso en marzo. Esa decisión levantó reclamos y pedidos de tutela.



La sentencia “deja sin efecto la convocatoria de abril. Somos respetuosos de las órdenes judiciales y procedimos a acatar la sentencia del Honorable Tribunal, mediante un decreto convocando a elecciones para este 4 de febrero, acorde con lo estipulado por el magistrado, en el artículo segundo de la sentencia. La convocatoria va para todo el municipio a fin de que puedan realizar su proceso electoral, que es competencia funcional de la Registraduría”, dijo la directora Jurídica de la Gobernación, Diana Vanegas.

La convocatoria va para todo el municipio a fin de que puedan realizar su proceso electoral, que es competencia funcional de la Registraduría

La funcionaria anotó que “siendo respetuosos de que las tutelas son de inmediato cumplimiento, estamos impugnándola ante la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, porque tenemos algunos argumentos constitucionales y legales”.



Uno de ellos es que la tutela no es el mecanismo idóneo para interponer y no se ve un perjuicio irremediable por el llamado para abril. “La negativa no era caprichosa, era simplemente que estamos en época electoral y la Registraduría dijo que no existían recursos suficientes para poderlas garantizar antes de abril”.



