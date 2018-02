‘Carpooling’ y bicis para la movilidad en el sur de Cali

13 de febrero 2018 , 06:00 a.m.

Mientras se realizan las obras viales del sur, el 'carpooling' (compartir vehículo) es la estrategia más viable que visualizan las universidades para mejorar la movilidad en esta parte de Cali. Hoy se reunirán los colegios privados ubicados en la zona para analizar cuál será su contribución.

“Lo que hicimos los colegios fue tratar de cambiar horario desde hace dos años. Proponer el carro compartido, que con ayuda del Gobierno Municipal se hable con los padres y que ayude a que usen los buses escolares también”, dijo Elsie Jordán, de las Asociación de Colegios Privados de Cali.



Ayer se acordó que universidades y Alcaldía conformarán una mesa técnica para abordar el problema de la movilidad en el sur de la ciudad, la idea es concertar soluciones entre la academia y el sector público.



“Estamos empezando a hacer un trabajo conjunto, entre todos, porque este problema no es solo de la Alcaldía, sino de toda la ciudad”, dijo el alcalde Maurice Armitage.



En la Universidad Javeriana ya implementaron el carpooling. Ahí funciona el grupo ‘Cupos Javeriana’ con más de 5,900 participantes.



“Tenemos que buscar la manera de estimular para que la gente comparta el carro, que los carros lleguen llenos a las universidades y no solo con el conductor. En la medida en que haya más solidaridad entre los estudiantes, quiénes muchas veces viven cerca, eso nos ayuda a mejorar la movilidad”, dijo el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio.



“Nosotros pedíamos un ciclorruta por la Cañasgordas y, por fin, este año la hemos tenido. En la U tenemos más de 400 bicicletas; hemos ampliado parqueaderos, duchas y damos incentivos a las personas que usan este medio de transporte”, dijo Abelardo Hernández, de la vicerrectoría del medio universitario de la Javeriana.



La Universidad Antonio Nariño tiene bicicletas públicas a las que los estudiantes acceden con su carné; en la Libre ampliarán de 30 a 150 los cupos de las bicicletas y propondrán obras de urbanismo.



“Incluir bicicarriles en la carrera 106, atravesando la quebrada Gualí, con un puente solo para bicicletas y empate con los bicicarriles”, dijo el presidente de la Libre, Helio Fabio Ramírez.



En el sur conviven unos 14.000 habitantes, más 95.000 personas de población flotante; la zona alberga un decena de instituciones universidades, 44 colegios y 19 jardines infantiles. Se estima que la carga vehicular puede llegar a 4.000 en horas pico en la comuna 22.



“Los muchachos están dispuestos a usar bicicletas. Nosotros tenemos 400 bicicletas asistidas listas para empezar a usarlas. Necesitamos articularnos para usarlas, ya sea poniéndolas en la estación del MIO o disponiéndolas desde algún punto”, dijo Jorge Gómez, vocero de innovación de la San Buenaventura.



El rector de Univalle, Édgar Varela, dijo que, pese a no estar en el sector de Pance como las otras universidades, sí toman medidas para reducir el impacto en los alrededores de la calle 16 y de la calle 13, donde comienzan las congestiones.



“Hemos pensado tener un área de parqueo exclusivo para visitantes y un par vial en la carrera 86 que impida la congestión de vehículos a la entrada y salida de nuestros estudiantes hacia la Cañasgordas. Somos solidarios con el problema y apoyamos las medidas que se van a tomar”, dijo Varela, quien pidió apoyar la construcción de la Terminal Sur del MIO.



Según la Alcaldía, en mes y medio arrancarán las obras viales del sur. Para mejorar la movilidad se contempla el tercer carril en la vía Cali-Jamundí, construcción del puente del río Lili en la vía Cali-Jamundí, prolongación de la Ciudad de Cali, construcción del puente de la Ciudad de Cali sobre el Lili, puente de la carrera 100 con calle 25, mejorar la vía a Cascajal y terminar ampliación de Pance.