Cáncer de colon, tercera causa de muerte en Cali

El cáncer de colon, en Colombia y el Valle del Cauca, es la cuarta causa de muerte por cáncer. En Cali, según el registro poblacional de la enfermedad, la incidencia alcanzó cifras hasta de 14 por 100.000 habitantes, para ocupar el tercer lugar.



En el mundo, es el cuarto más frecuente en ambos sexos y tercera causa de muerte por cáncer. En Estados Unidos al menos un millón de personas desarrolla la enfermedad cada año.



La doctora, Sandra Avendaño, coloproctóloga, del Centro Médico Imbanaco, explica que "el cáncer colorrectal es el que se origina en el colon o el recto. A estos cánceres también se les puede llamar cáncer de colon o cáncer de recto (rectal) dependiendo del lugar donde se formen”.



Precisa que se trata de un tumor maligno que se desarrolla en la parte final del tubo digestivo conocida como colon. Los tumores aparecen cuando las células comienzan a dividirse y crecer sin control. Cuando dichas células están ubicadas en el colon o recto, se habla de cáncer de colon o colorrectal.



El colon o intestino grueso, parte final del tubo digestivo, mide aproximadamente 1.5 metros. En su parte inicial (colon ascendente y transverso), cuya función es absorber agua y electrolitos (sodio, potasio, etc.), y la segunda mitad (colon descendente y recto), se encarga de almacenar las materias fecales hasta su expulsión por el ano.



“En los países donde se realizan campañas de prevención, las muertes han disminuido considerablemente. La edad es uno de los factores más importantes, pues el 90% de los casos inicia después de los 50 años y este riesgo aumenta a medida que avanza la edad”, dice la doctora Avendaño.



Según la especialista, el cáncer de colon puede prevenirse con la detección y resección de pólipos que son pequeños tumores precancerosos. El 90 por ciento de los casos aparece en personas que no tienen herencia para desarrollarlo. “Solo un 5 a 10% de los casos se desarrolla en personas con antecedentes personales y familiares de cáncer de colon o pólipos”, afirma la doctora.



En las etapas iniciales la probabilidad de cura es de un 94 por ciento, pero en la medida que avanza la enfermedad este porcentaje va disminuyendo hasta un 11 por ciento.



La pared del colon y del recto está compuesta por varias capas. El cáncer colorrectal se origina en la capa más interna (la mucosa) y puede crecer hacia el exterior a través de algunas o de todas las demás capas.



Avendaño dice que "cuando las células cancerosas se encuentran en la pared, éstas pueden crecer hacia los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos (canales diminutos que transportan material de desecho y líquido). Desde allí, las células cancerosas pueden desplazarse a los ganglios linfáticos cercanos o a partes distantes del cuerpo. En la parte más interna del colon (mucosa) pueden aparecer pólipos o abultamientos. Estos, que inicialmente son benignos; en un período de cinco a diez años, pueden convertirse en cáncer. Más del 90% de los canceres de colon se originan en los pólipos, aquellas lesiones o protuberancias que se forman sobre las paredes o mucosa".



La especialista puntualiza que “sin embargo no todos los pólipos pueden ser malignos. La probabilidad de transformarse en un cáncer depende del tipo de pólipo. Los adenomatosos, se conocen como lesiones precancerosas, pues algunas veces se transforman en cáncer”.



Si los pólipos presentan un tamaño (mayor de 1cm), si hay tres o más y si se observa displasia de alto grado en el pólipo después de extirparlo, el riesgo de convertirse en cáncer es mucho mayor. Si se forma cáncer dentro de un pólipo, con el pasar del tiempo, puede comenzar a invadir el espesor de la pared del colon o del recto.



“Por tanto – señala la coloproctóloga - es conveniente, a través de una colonoscopia, detectarlos cuanto antes y extirparlos, para evitar su riesgo potencial de convertirse en un cáncer. Esta es la principal manera de prevenir el cáncer de colon.”



Como estas lesiones no dan síntoma alguno y generalmente aparecen después de los 50 años, es conveniente realizarse este examen a esa edad y luego cada 10 años.



La etapa (extensión) de un cáncer colorrectal depende de cuán profundamente crece en la pared y si se ha extendido fuera del colon o del recto. Está demostrado que las pruebas de tamizaje (Colonoscopia y prueba de sangre oculta en heces con inmunoquímica) reducen el riesgo de su desarrollo en un 53%.



El factor hereditario es solo en un pequeño porcentaje de pacientes, no mayor al 10 por ciento. La mayoría aparece en la población general que no tiene historia de cáncer de colon en la familia (padre, madre, hijos o hermanos) y el riesgo de desarrollarlo inicia a partir de los 50 años y aumenta con la edad. (Ver recuadro: “Actualidad de la enfermedad”)



Sin embargo – según la coloproctóloga - las personas que tienen historia familiar de cáncer de colon tienen dos a seis veces más riesgo de desarrollarlo, que la población general; así como los pacientes con historia de colitis ulcerativa, historia personal de cáncer de colon, historia personal de pólipos y síndromes hereditarios.



En estados más avanzados los síntomas son, deposiciones con sangre, cambios en el hábito intestinal (estreñimiento o diarrea) en personas que previamente tenían un ritmo intestinal normal, dolor abdominal, perdida inexplicable de peso, heces fecales en forma de “cinta” y anemia, por la cual puede llevar a cansancio extremo.



“La enfermedad inflamatoria intestinal: colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. En estas enfermedades, la inflamación crónica del intestino grueso, aumenta el riesgo de cáncer de colon”, anota la doctora Avendaño.



La enfermedad, también, se asocia a dietas ricas en grasas animales (carnes rojas) y pobres en fibra.



Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, con base en sus conclusiones en la "literatura científica acumulada", examinada por un grupo de trabajo de 22 expertos, de 10 países y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), concluye que cada porción de 50 gramos de carne procesada, consumida cotidianamente, aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18 por ciento.



“Carne procesada se entiende aquella transformada por salado, maduración, fermentación u otros procedimientos destinados a realzar su sabor y mejorar su conservación", dice Avendaño.



Así mismo, el consumo de carnes rojas en exceso, todos los tipos de carne provenientes de tejidos musculares de mamíferos, incluyendo la carne vacuna, porcina, ovina, equina y caprina, es decir una porción diaria (100 gramos) por largo tiempo, aumentaría el riesgo potencialmente, en un 17 por ciento.

Por el contrario, el aumento en el consumo diario de alimentos ricos en fibra como frutas y vegetales puede disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad hasta en un 40 por ciento.



La obesidad y el sobrepeso, también, aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de colon. A mayor índice de masa corporal, mayor es el riesgo que va desde un 7 por ciento. El alcohol y el tabaco facilitan el desarrollo de pólipos en la mucosa del colon, precursores del cáncer. El tabaco aumenta el riesgo en un 18 por ciento y el alcohol hasta un 53, dependiendo de la cantidad que se consuma diariamente.



Una vida sedentaria, sin ninguna actividad física, también, aumenta el riesgo. Se estima que aquellas personas que hacen ejercicio, por lo menos 30 minutos al día, unas cinco veces a la semana, pueden reducir el riesgo del mal en un 20 por ciento,