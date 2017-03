Este 3 de abril, a jugar con los niños del Valle

30 de marzo 2017 , 07:27 a.m.

Una rayuela pintada a la entrada de la gobernación del Valle se encontrarán los niños y las niñas que se acerquen el 3 de abril a esta dependencia. Y tendrán que jugarla para poder ingresar.

La rayuela, un juego tradicional desconocido por las nuevas generaciones que viven con sus dedos pegados al computador y al celular, será toda una novedad y los propios funcionarios de la Gobernación, empezando por la Gestora Social, Jimena Toro, serán los encargados de contarles y explicarles cómo se juega.



“Yo era la mejor, nadie me ganaba en la rayuela; como mis piernas son muy largas, me iba de una hasta el cielo; también era muy buena para saltar la cuerda y Dilian Francisca, mi hermana, era la mejor en jazz”, cuenta la Gestora Social del Valle, empeñada en rescatar los juegos tradicionales para las nuevas generaciones.



La rayuela consiste en un diagrama compuesto por cuadrados que van del 1 al 10, hay que lanzar una piedra y el jugador no podrá pisar el cuadrado donde caiga, mientras salta en un solo pie de cuadrado en cuadrado, hasta llegar al 10. El jazz, lo jugaban en especial las niñas, lanzaban varias fichas al suelo y luego una pequeña que saltaba, antes de que tocara el piso, había que agarrar una ficha.

Rayuela, un juego tradicional que se quiere rescatar en la región Foto: Archivo EL TIEMPO



La campaña #ValleEsHoradeJugar es una estrategia enmarcada en el Programa Brújula del ministerio de Educación que busca el desarrollo de competencias en lenguaje, matemáticas y cultura ciudadana, dirigido a menores entre los 9 y los 16 años.



El año pasado en el Valle se apostó por las ludotecas, esta vez será por los juegos tradicionales que se disfrutarán en forma simultánea en los 42 municipios.

La invitación es a la comunidad, empresas e instituciones públicas y privadas a sumarse a la campaña, nos pueden mandar fotos y videos este 3 de abril de cómo compartieron la jornada FACEBOOK

“A las 10:00 a.m. escucharemos a la niñez, intercambiaremos, para que los niños y niñas conozcan qué hacen los adultos por ellos y que nos digan que quisieran que hiciéramos por ellos, todo en medio de la actividades del juego”, señaló la Gestora Social.



Ese día habrá un consejo de gobierno infantil, lo presidirá Valery Holguín, estudiante de 12 años del Donal Rodrigo Tafur, quien asumirá el rol de gobernadora y los mejores estudiantes de este Colegio la acompañarán como parte del gabinete; esta experiencia se replicará también en las distintas alcaldías.



En el HUV estará CaliClown con sus payasos humanitarios que se encargarán de transformar diferentes espacios del Hospital en escenarios de juego y humor; la UES (Unidad Ejecutora de Saneamiento) tiene prevista una capacitación en tenencia de mascotas y la secretaría de las Tics en prevención sobre el manejo de las redes, la idea es que esta jornada recreativa también sea de aprendizaje.



“Lo que queremos es que todos los niños, sin importar el lugar o condición en que se encuentren, reciban un momento de juego y diversión y que esos espacios tristes y grises se transformen, por una hora, en lugares cálidos, llenos de risas y abrazos, que les devuelvan a todos las ganas de vivir”, dijo la Gestora Social.



Al día siguiente, el 4 de abril, en el Orquideorama, la gobernadora Dilian Francisca Toro, rendirá cuentas ante la población infantil.