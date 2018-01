'Cali vive una especie de mini-fenómeno de la niña': Gestión de Riesgo

Las precipitaciones caídas sobre la ciudad en la tarde del domingo dejaron varias afectaciones, en especial en la zona norte de la ciudad.

Según Rodrigo Zamorano, Secretario de Gestión de Riesgo de la ciudad, las lluvias que afectaron 21 sectores de la Cali,obligaron a que se activaran los sistemas para la atención de emergencias.



"No importa que sea domingo o festivo, cuando tenemos un llamado acudimos a atenderlo. El alcalde es quien nos dirige y activa la cadena, donde las comunicaciones a través de avanteles, celulares y radios es importante", dice Zamorano.



Según el funcionario de esas 21 emergencias, seis fueron de gravedad, pero que afortunadamente no dejaron personas lesionadas.

Un fuerte aguacero se registró en la tarde del domingo 14 de enero en la ciudad de Cali, varias vía se inundaron. Fotos Santiago Saldarriaga / CEET Foto: Santiago Saldarriaga / CEET

"Tuvimos vientos de hasta 19 nudos y precipitaciones de hasta 26 milímetros en algunas zonas, una cifra que es alta si se tiene en cuenta que el régimen pluvial de Cali es de aproximadamente 100 milímetros por mes, esta vez cayeron 26 en dos horas", precisó el funcionario.



Según Zamorano, al activarse el comité local de emergencias, en relación a las lluvias, tres grupos de trabajo comienzan a operar articulados. Bomberos, Emcali y Gestión de Riesgo.



Según el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali entre las 11:00 de la mañana y las 6:13 de este domingo se atendieron 19 emergencias. La mayoría en las horas de la tarde durante la borrasca.



Tres fueron rescates de emergencia, dos fueron controles de abejas, uno fue un escape de gas natural, otro fue rescate animal, tres auxilios de enfermos, seis caídas de árboles, dos accidentes de tránsito y un colapso de estructura.



"Nuestros equipos de dirigieron hacia los sectores de Pueblo Pance, otros a la Voragine y el resto estuvieron repartidos en puntos claves de la ciudad. El río Cauca se ha comportado muy bien pues no ha crecido y es una gran ventaja", dijo Zamorano.

En la vía a Pueblo Pance esta quebrada impidió la movilidad en ese sector Foto: Tomado de redes sociales

En la actualidad el afluente se encuentra entre los 520 y 530 metros cúbicos por segundo, la amenaza está cuando alcanza los 900 metros cúbicos, unos dos metros más alto de lo que se encuentra en la actualidad.



"La Salvajina también se ha portado bien pues está en un 63 por ciento de lleno y deja más de un 30 por ciento de gabela ante cualquier emergencia", dice Zamorano.



El domingo las inundaciones se hicieron presentes en inmediaciones del Centro Comercial Chipichape, además de los barrios Vipasa, San Vicente, Chipichape, La Flora y Alamos, donde cayó granizo. La movilidad estuvo complicada en estos sectores.



En total hubo seis árboles colapsados registrados en la avenida segunda norte con 51 norte, barrio La Merced, calle 45 A Norte con segunda norte en el sector de El Popular, también en la calle 76 con 26 G2 barrio Los Naranjos uno, a su vez se reportó que un árbol cayó a una cuadra del Centro Comercial Único sobre la calle 52 y en la primera al frente al Comfandi.



Una de las caídas de árbol más compleja se registró en la avenida segunda norte con 51, donde un árbol de doce metros cayó sobre una reja, dañó un vehículo y se llevó las líneas de energía.

Cerca al centro comercial Único este árbol generó complicaciones. Bomberos y Emcali atendieron la emergencia Foto: Tomado de redes sociales

"Las fuertes lluvias se deben a un acople atmosférico en el Pacífico que ha cambiado las temperaturas. Esto ha producido una especie de 'fenómeno de la niña' debil y corta que se neutraliza con la el tiempo seco de la estacionalidad entre enero, febrero y marzo que son meses secos", dice Zamorano.



A su vez Emcali precisó que en la mañana de este lunes más de 20 sectores de la ciudad amanecieron sin energía, los más afectados fueron los de las veredas y barrio ubicados en el norte de Cali.

"El Alcalde ha estado muy pendiente y por eso mandó una carta a cada secretario para que estemos pendientes con planes de contingencia. Estamos pendientes con cuatro factores que nos han ayudado mucho: Pronóstico, predicción, variabilidad climática y cambio climático", cuenta Zamorano.



Además anotó que: "Lo que en el fondo sabemos es que nada está escrito sobre piedra o sobre bronce. Como estamos en una zona intertropical todo puede cambiar en menos de 12 horas. Hoy podemos tener mucho sol, tiempo seco y demás pero si quiere llover, llueve".



Por último el secretario anotó que lo único negativo que se ha presentado durante las lluvias son las falsas cadenas en las redes sociales.



"No sabemos quien o quienes generan información falsa. Ayer dijeron que una persona se había ahogado, otros decían que Pance se había salido, otros que en la Chorrera del Indio habían personas atrapadas. Eso más allá de los gastos de desplazamiento genera zozobra e incertidumbre, y la ciudad no puede estar así, es por eso que no se debe caer en cadenas falsas", Concluyó Zamorano.





