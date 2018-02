Cali será pionera en dar subsidio de seguridad social a sus artistas

Los artistas, que durante décadas han forjado la vena cultural de Cali, mayores de 62 años en el caso de los hombres, y 57 en las mujeres, podrán acceder al subsidio de seguridad social tras un acuerdo entre los ministerios de Cultura, Protección Social y Hacienda.

El beneficio se adopta tras la implementación del Decreto 20-12 de 2017 que establece que el 10 por ciento de los recursos de la Estampilla Procultura tendrá este objetivo a nivel nacional.



Cali fue escogida como ciudad pionera en poner en marcha este decreto, pues es el único municipio del país en tener un censo de artistas desde el periodo pasado.



“Son más de 7.000 los artistas que están en nuestra base de datos la cual ya está en las manos de los entes gubernamentales a nivel nacional. Son cerca de 14.000 millones de pesos que se han recaudado desde el año 2007”, dijo Luz Adriana Betancourt, secretaria de Cultura de Cali.

Los artistas han marcado la vena cultural del país Foto: Leonardo Castro - Archivo - EL TIEMPO

Esta estampilla se cobra según el porcentaje en algunos trámites realizados en Catastro, la Secretaría de Movilidad, Planeación, Ordenamiento Urbanístico, curadurías, instituciones educativas, Salud Pública, entre otros.



El censo de artistas se realizó durante la administración de Rodrigo Guerrero, con asesoría del Dane en el 2014 y 2015.



“Estos recursos son prácticamente sagrados y no han sido manipulados desde la creación del decreto. No se puede decir que es una especie de pensión pues se podrían gastar en unos años, más bien son Beneficios Especiales Periódicos (Beps)”, dijo.



Para la implementación de esta estrategia, el Gobierno Nacional ha seleccionado a Carmen de Bolívar, en Bolívar; Condoto, en Chocó; Villavicencio, Meta; Teorama, Norte de Santander, Pitalito, en el Huila y Cali.



“Si eres zapatero ejercerás para toda la vida, pero un cantante o un bailarín viven solo del movimiento de su cuerpo y cuando ya están mayores no lo pueden hacer. Esto traerá un alivio económico a quienes fueron felices en su vida ejecutando el arte”, dijo Betancourt.



Para acceder al beneficio y entrar al registro, debieron presentar documentos, diplomas o menciones bibliográficas que los certificaran como cantantes, bailarines o pintores.



La socialización para la implementación de este decreto estará bajo la coordinación de la Dirección del Fondo Regional del Ministerio de Cultura, acompañados por la Alcaldía este lunes, 26 de febrero, a las 2:00 de la tarde, en el auditorio principal del Centro Cultural de Cali, con entrada libre.



CALI