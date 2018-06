Cali celebra paso de Colombia en el Mundial de Rusia

28 de junio 2018 , 11:44 a.m.

Cali vibró con el partido de la Selección Colombia frente a Senegal en el Mundial de Rusia. La euforia se tomó establecimientos comerciales, este jueves, entre cafeterías, restaurantes y otros.



Hubo caravanas que recorrieron el centro caleño y otras zonas, como el norte y el sur.



El tricolor nacional se agitó en estos locales, algunos sobre la avenida Sexta norte, en San Fernando, Granada y por la autopista Sur.



La ciudad se paralizó desde que empezó el encuentro a las 9 de la mañana hasta lograr la victoria de Colombia sobre los africanos.



Este jueves, mil policías han venido garantizando la seguridad en la capital del Valle.

Hay uniformados en los puntos críticos de la ciudad como Comfenalco de la calle Quinta, hotel Intercontinental, autopista sur oriental con 44, Valle Grande, Charco Azul, La Estrella, entre otros.

Hubo gritos de celebración en las calles. Foto: Twitteros Cali

En todas las comunas están grupos de reacción con seis motorizadas. Hay 21 grupos con 294 policías custodiando la capital vallecaucana, en este día de victoria de la Selección.



El paso de las caravanas, haciendo resonar las bocinas, fue registrado en redes sociales de la ciudadanía caleña.

Nos reportan caravana de hinchas en la Calle 62 con Carrera 1. 🇨🇴⚽🇨🇴 pic.twitter.com/fFNNOpCBqq — Entérate Cali (@EnterateCali) 28 de junio de 2018

También hubo caravanas por el oriente y el suroriente de la capital vallecaucana.

Nos reportan caravana de hinchas en la Calle 70 con Carrera 4N saliendo del barrio Floralia. 🇨🇴⚽🇨🇴 pic.twitter.com/akVnHx83Xl — Entérate Cali (@EnterateCali) 28 de junio de 2018

En los 70 puntos donde existen pantallas están 284 uniformados. Están por la avenida sexta norte; parques del Perro, Las Banderas y de El Peñón; La 14 de Calima, El Ingenio, y en Aguablanca.



Se ubicaron 30 puestos de control con 240 policiales, acompañados con agentes de tránsito en los puntos estratégicos de la ciudad.



Las autoridades mantienen el llamado a la mesura y prudencia, después de la celebración y a la hora de conducir. La movilidad transcurrió sin tropiezos y reducción de vehículos en vías de Cali.



La alcaldía de Cali anunció que este jueves no se aplica la ley seca por el partido de la Selección Colombia ante Senegal.



Andrés Villamizar, secretario de Seguridad, dijo que no se adoptó esa medida restrictiva porque la meta es unir a la comunidad, los gremios y negocios a una ciudad que no pierde el orden a la hora de festejos ni fechas especiales.



Una de las campañas es al consumo responsable de licor, como se hizo durante el pasado domingo cuando Colombia jugó con Polonia. En esa fecha se aplicaron sanciones a 100 conductores y fueron inmovilizados 500 vehículos.



