Cali mantendrá Ley Seca, así la medida sea levantada en todo el país

La posibilidad de levantar la Ley Seca en el país, como fue insinuada por el presidente Juan Manuel Santos, fue descartada por el Municipio de Cali al considerar que la ciudad no está preparada para afrontar una jornada electoral sin la medida.

La decisión fue tomada luego de un Consejo de Gobierno Municipal, teniendo en cuenta que cada alcalde es autónomo de aplicar o no la Ley Seca en su municipio.



“Nosotros todavía no tenemos la capacidad de autocontrolarnos y la cultura ciudadana suficiente que nos permita regularnos en esas circunstancias. Los procesos electorales conllevan, per sé, a pesar del proceso de paz y de muchas coyunturas, un riesgo de seguridad y orden público. Nosotros debemos garantizar la seguridad de toda la ciudadanía”, aseguró María Ximena Roman, secretaria de Seguridad de Cali.



La funcionaria agregó que minimizar dicho riesgo implica tomar medidas administrativas como la Ley Seca, restricción de parrilleros y prohibición de trasteos, entre otras.



“Todo lo que represente un riesgo para la seguridad, en la coyuntura en la que nos encontramos, hay que tomarlo como medida y los alcaldes son autónomos en sus territorios para tomar la decisión”.



Carlos Fernando Velasco, presidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Cali (Asonod), dijo que las normas son ‘para cumplirse’ y que se acatará lo que diga la Alcaldía. “De igual forma haya o no medida, la gente bebe. Quienes forman el caos son los clientes y no los establecimientos”.



