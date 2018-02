Cali, la ciudad con más Bankomunales de toda América Latina

Cali ya cuenta con 160 Bankomunales, esos pequeños bancos que son propiedad de la comunidad. A nivel de América Latina se estima que al cierre del primer semestre se contabilizarán 700.

La ciudad latinoamericana que más le ha apostado a este modelo es Cali, y de mano de la Alcaldía.



“Este es un proyecto regional que involucra seis países en América Latina. Sin embargo, la mayor concentración de grupos los tenemos en Cali. Estamos muy complacidos de cómo se ha desarrollado el proyecto en esta ciudad”, dijo el venezolano Roberto Salomón Raydan, el creador de los Bankomunales durante la presentación del libro Lo que siempre quiso saber sobre los Bankomunales y nunca se atrevió a preguntar, con el apoyo de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina.



“Lo que más admiro de este modelo es que genera confianza entre la misma comunidad, impulsa la cultura del ahorro, la gente se autoayuda, busca su desarrollo económico. Las comunidades en Colombia tienen que entender que la única forma de salir adelante es si están unidos, esta es una gran experiencia desde el punto de vista económico. Esa confianza es lo que hace que el gota a gota no tenga ninguna cabida”, dijo el alcalde Maurice Armitage.



Aunque Bankomunales mueve mucho dinero, es más bien un programa educativo, un programa de educación financiera, clave para que la gente pueda superar la pobreza y mantenerse por fuera de ella.



En América Latina ha otorgado, a más de 7.000 personas, 5,0 millones de dólares en créditos.



Según el secretario de Desarrollo Económico, Julián Gonzalez, el año pasado se fortalecieron 50 Bankomunales en Cali, para completar 160; se cuenta con 2.600 socios; se han acompañado 50 emprendimientos y se han otorgado crédito pos 3.350 millones de pesos. En este 2018 se fortalecerán 20 más.



El impacto no solo es económico, según lo que recoge el libro. Si bien hay un fuerte financiamiento de pequeños créditos, que se generan a partir del propio ahorro de la gente, hay un impacto social.



“Es lo que estamos tratando de lograr ahora, crear una plataforma de desarrollo local, en alianza con las autoridades locales, de modo que podamos impulsar nuevos programas y nuevos proyectos. Por ejemplo, estamos haciendo una alianza con la CAF para el mejoramiento de la vivienda a partir de ladrillos fabricados con residuos plástico; pero también estamos fomentando los microseguros; buscamos, en alianza con empresas, el desarrollo de pequeñas franquicias en los sectores más populares de Cali; estamos impulsando un programo de salud. Es utilizar todas estas organizaciones comunitarias para, a partir de ellas, construir desarrollo local”, señaló Raydan.



Bankomunales es un modelo autogestionado, la gente pone su propio dinero, con su propio dinero se financia y de paso se fomenta el ahorra para que lo utilice de forma inteligente, la idea es que les sirva para apoyar las necesidades de la comunidad.



La gente compra acciones que se utilizan para dar crédito entre los mismos miembros del grupo, esas acciones se valorizan o van rentabilizando en la medida en que coloca su crédito.



El precio de la acción depende de los grupos, pero puede estar alrededor de dos o tres dólares en toda América Latina, en Colombia son 10.000 pesos.



“Siempre habrá un límite entre la oferta de dinero y la demanda de créditos, se va aumentando progresivamente el número y el volumen de créditos en la medida en que la gente sienta más confianza en su grupo, en la medida en que sienta que todo va funcionando bien, pues, irá aportando un poco más, siempre con un tope. Este no es un modelo que pretenda sustituir a la banca, la banca es un aliado de nosotros para la gente que necesita montos y plazos más altos. Lo que sí combatimos fuertemente son los mecanismos informales que son especulativos, el gota a gota, la gente que está, de alguna forma, atentado contra la salud económica de las familias", señaló Raydan.



“Antes ahorraba en una alcancía y me gastaba la plata; ahora puedo administrar mi dinero, puedo acceder a crédito fácil. Llevó dos años y medio en Bankomunales, ahorro 10.000 o 20.000 pesos mensuales, recibo ganancias cada mes y puedo retirar el dinero cuando quiera. Con estos ahorros pude terminar mi bachillerato”, contó Janet Suárez, del Bancomunales ‘Emprendedores’.