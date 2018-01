Cali está en el puesto 21 de las ‘ciudades fatales’ del mundo

La alta accidentalidad en las vías de Cali la llevó a ocupar el puesto 21 en el 'Ranking (sic) latinoamericano de ciudades fatales' publicado por el centro de pensamiento LA Network. El informe, publicado hace unas semanas, refleja una tasa de 13,4 muertes por cada 100 mil habitantes y la pone por encima de otras capitales como Barranquilla, Medellín y Bogotá.

La peor ciudad del escalafón de ‘ciudades fatales’ es es San Salvador, con una tasa de 75 casos por cada 100 mil habitantes. Le siguen ciudades como Campina Grande y Joao Pessoa en Brasil.



Entre las diez primeras hay cuatro ciudades colombianas: en cuarto lugar se encuentra Montería (Córdoba), con una tasa de 22,8 por cada 100 mil habitantes; sexta es Villavicencio (Meta), con una tasa de 20,6 por cada 100 mil habitantes; novena es Pereira (Risaralda), con una tasa de 16,9 por cada 100 mil habitantes, y cierra Ibagué (Tolima), con una tasa de 16,8 por cada 100 mil habitantes.



Otras ciudades que hacen parte del conteo son (13) Santa Marta; (15) Bello; (16) Bucaramanga; (26) Cúcuta; (29) Medellín; (43) Barranquilla; (48) Cartagena y (57) Bogotá.



Según la Secretaría de Movilidad de Cali, el año pasado en Cali se redujeron los accidentes con respecto al 2016 y, al tiempo se redujo la mortalidad en las vías y el número de lesionados.



En 2016 ocurrieron 15.047 accidentes, 8.215 con lesionados y hubo 322 muertos, mientras que en 2017 tuvieron lugar 14.095 accidentes en las vías de Cali, con 6.987 heridos y 312 víctimas mortales.

El año pasado el mes con mayor accidentes fue diciembre, con 1.299 mientras que los meses con menos accidentalidad fueron enero y noviembre, ambos con 1.104

“Trabajamos estrategias desde el año pasado y eso nos ha permitido reducir las cifras. De 2016 a 2017 por primera vez hubo una reducción en el número de muertos en la vía pública, que era un indicador que venía creciendo en nuestra ciudad. Eso, al igual que el número de heridos y de accidentes en Cali. Hay que seguir implementando estrategias y mejorando", dijo Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de Cali.



Agregó que trabajan con la Universidad del Valle en la formulación del Plan de Seguridad Vial, con el cual se impacte positivamente en las vías.



"La universidad trabaja con especialistas de varias áreas para lograr una política pública que nos permita ser más efectivos en las estrategias".



El profesor Ciro Jaramillo, del Grupo de Investigación en Transporte, Tránsito y Vías de Univalle, explicó que este Plan servirá como carta de navegación para que la Alcaldía aborde la problemática.



“Este, para que no sigan esos esfuerzos aislados, sino que se articule el trabajo de dependencias como Infraestructura, Movilidad, Salud y Educación, entre otras, con el fin de que la respuesta sea más sintonizada con la realidad y conseguir resultados”, explicó. Jaramillo señaló que el análisis recién empezó y se tendrían resultados a final de mayo.

El pasado fin de semana un taxista terminó en el antejardín de una casa por la imprudencia de un motociclista Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

Por su parte, Luis Macea, profesor de Vías y Transporte de la Javeriana, sostuvo que la seguridad vial está muy asociada a ciertas normas que puede expedir la Secretaría de Movilidad, como el límite de velocidad.



"A mayor velocidad, es muy probable que exista mayor accidentalidad. Una de las opciones útiles es tratar de incentivar el tráfico calmado. Que se puedan operar los vehículos a velocidad baja con dispositivos de control de velocidad. Otro elemento son las cámaras", dijo



Sostuvo que también se debe hacer una distinción entre el transporte motorizado y el no motorizado: "Muy bien diferenciado, que el peatón y el ciclista no tengan que compartir con los motorizados. Eso puede ayudar a mitigar la accidentalidad".

El bus del MIO quedó impactado frente a un poste de energía a finales de 2017​ Foto: Cortesía Movilidad - Valle y Cauca

La profesora Yaneth Mosquera, de la Mesa de Transporte No Motorizado y el Observatorio del Ciclista y el Peatón, insistió en que se deben realizar intervenciones como la reducción de la velocidad, estrategias de pacificación del tráfico y reducir los vehículos circulando en las calles, eso unido a un buen transporte público masivo.



¨Pero no están prestando atención a eso si no que están interesados en disminuir la congestión, que la gente se mueva más rápido en sus automóviles y no tanto en acciones para peatones y ciclistas. Mientras se continúe pensando así, Cali seguirá ocupando puestos en estos ránquines".



Precisó que en el último trimestre se presentó un preocupante aumento de peatones muertos en eventos de tránsito, especialmente entre la población de la tercera edad. "Preocupa y lo tenemos que evaluar en campo, para establecer qué pasa. En Cali hay semáforos que duran 15 segundo, eso significa que no piensan en la población mayor".



