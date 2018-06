Cali, con el 'hot dog' más largo del mundo: 490 metros

Los directivos y empleados de la compañía de alimentos se impusieron la meta de romper el Récord Guinness de la Línea de hot dogs más larga del mundo.

Los organizadores aseguran que no era un desafío sencillo porque estaba vigente desde hace más de dos años una marca alcanzada en Japón, donde se llegó a registrar una medida de 352,66 metros y un total de 2,289 perros calientes en fila.



La idea se puso en marcha en la segunda versión del Hot Dog Festival Music 2018, que incluyó el evento 'All you can eat' (todo lo que puedas comer) para disfrutar de las salchichas, queso derretido, tocineta y distintos sabores. Luego siguió el reto de Carnes Frías Berna.



El evento se realizó el domingo en un área de La 14 Valle del Lili, en el sur de Cali. Allí acudieron más de 200 voluntarios de la empresa que ayudaron en la construcción de este objetivo.

En una larga línea de perros calientes, de sabor artesanal, todos unidos, se sumaron 2,499 perros para un total de 490,38 metros en línea.



Para alcanzar ese registro mundial fueron necesarias 400 libras de panes, 360 libras de salchichas, 150 libras de salsas y 250 libras de papas.



Con el producto resultado del récord, la empresa Berna compartió un momento especial con niños de varias fundaciones de la ciudad, a las que se les extendió la invitación al evento.

