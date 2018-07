Cali, en deuda con obras de acueducto para la zona rural

Poco a poco la municipalidad avanza en la solución de los problemas de agua y saneamiento básico en los 15 corregimientos de Cali, pero no al ritmo que la comunidad espera. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM) reconoció que se han presentado dificultades, mientras el Contralor de la ciudadm Ricardo Rivera dijo que ‘es una deuda muy grande la que se tiene con el medio ambiente’.

La comunidad de los corregimientos de la Leonera, Pichindé, Pilas del Cabuyal y la Buitrera vienen quejándose sobre los atrasos con las obras de saneamiento básico prioritarias para la zona rural.



Durante la segunda audiencia ciudadana sobre agua y saneamiento básico realizada por la Contraloría Municipal, el director de la UAESPM, Alejandro Arias, dijo que el contrato 1458 del 29 de marzo del 2017 se encontraba suspendido, a cuatro días de terminarse, con un porcentaje de ejecución mínimo, sin haberse efectuado ni un solo pago y con dificultades contractuales.



“De los 32 frentes de obra, a mi llegada, habían 27 ejecutables y otros que, definitivamente, no podían ejecutarse por dificultades o fallas de planeación, falta de permisos, entre otros. Sin embargo, en la nueva concertación logramos apuntarles a 31 de los 32 frentes”, dijo el funcionario.



“Poco a poco vamos a ir garantizando que todos puedan llegar a tener los frentes de obras terminadas”, agregó Arias.



En el caso del corregimiento de El Saladito, el nuevo director de la UAESPM dijo que existía un problema para la ejecución de las obras debido a que se encontraba en una zona de alto riesgo.



“Al predio donde se va a llevar a cabo la planta que está contemplada es necesario hacerle unas obras de mitigación de riesgo y adicionalmente realizarle unos estudios”, dijo el funcionario.



De acuerdo con el contratista y el interventor de la obra, el 3 de diciembre de este año sería ejecutable.



“Vamos a ponderar un tema de gestión predial, igualmente los estudios para encontrar la viabilidad de la instalación de una planta compacta que, desde el punto de vista de su robustez, pesa mucho menos, genera un menor impacto a la tierra que se encuentra ubicada en el sector. Estamos encontrando alternativas de solución para cumplir justamente con el propósito que se tiene”, comentó el director de la UAESPM.



Los asistentes a la audiencia, entre quienes se encontraban los representantes de los 15 corregimientos de Cali, así como de juntas y Empresas Comunitarias de Acueducto y Alcantarillado, manifestaron que solo esperaban que las propuestas proyectadas por la nueva administración de la UAESPM esta vez sí sean una realidad.



“Tenemos que saber cómo es que garantizamos las fuentes de agua que nos da la naturaleza, cómo racionalizamos ese recurso cuando nos servimos de él y cómo lo devolvemos a la naturaleza para que otros seres vivientes lo aprovechen nuevamente”, dijo el Contralor.



“Ese es el compromiso ético y moral de nosotros los ciudadanos, también del Gobierno, y es aquí donde estamos reunidos para sortear una situación que nos ha generado todo tipo de cuestionamientos”, dijo el Contralor, quien insistió en que de las 32 obras proyectadas , unas ya están avanzadas, otras casi terminadas, pero también muchas que ni siquiera han empezado.



A finales del año pasado no se habían iniciado las PTAP de las zonas de Alto los Mangos, Carbonero, Campo Alegre, La Castilla, La Paz y Las Palmas.



Tampoco se había iniciado la reposición de la red de conducción en la vereda La Luisa, ni la red de distribución de acueducto en la zona de Golondrinas, ni el mejoramiento de la red de distribución en el sector de Villa del Rosario.



