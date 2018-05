Disidencias, tras el crimen de promotora del Cannabis Tour

Con su sueño de emprendimiento, Mónica Berenice Blanco Sossa, una colomboargentina, promovía el Cannabis Tour por el norte del Cauca. En ese camino cayó en lo que sería un secuestro exprés y le quitaron la vida.

El crimen tiene conmocionados a sus allegados y a quienes veían en el turismo por esa región una posibilidad de sustento, generación de empleo y dignificación de campesinos.



Según la información obtenida por la Policía, Blanco Sossa, de 47 años y residente en el sur de Cali, regresaba de la montaña el sábado pasado con dos ciudadanos israelíes después de un recorrido por la montaña y cultivos. Pero al paso les salieron al menos tres hombres, que luego dejaron libres a los dos extranjeros y decidieron llevarse a Mónica.

Las autoridades conocieron una versión según la cual se estaba presentando una extorsión a la empresa o a unos allegados de Blanco, pero esto no está confirmado.



El comandante de la Policía del Cauca, coronel Fabio Rojas, dijo que en el sitio donde apareció la víctima tienen influencia disidencias del frente sexto de las Farc. “Está en investigación si son o no responsables”, dijo el oficial. En la zona también hay influencia de otros grupos armados.



El hallazgo del cadáver se produjo a las 10 p. m. del miércoles pasado, en la vereda La María, y presentaba seis heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Ella usaba una camiseta negra con el letrero de Cannabis Tour, nombre de la empresa, lo que permitió la identificación.

El alcalde de Corinto, Edward García, lamentó lo ocurrido y dijo que la administración no conocía de la actividad de la víctima y que todo se coordinaría desde Cali, a tres horas de este municipio caucano. Las autoridades no les darían legalidad a esos recorridos por su relación con los cultivos ilícitos.



Pero la agencia de viajes contaba con los permisos de ley y disponen de Registro Nacional de Turismo.



Autoridades dicen que la emprendedora llegó a territorios que todavía representan riesgo y no todos aceptarían turistas en la zona. El crimen se habría presentado menos de dos días después de su cautiverio.



Personas que conocían a Blanco Sossa dijeron que ella lideraba esa empresa de turismo, pero apenas empezaba y llevaba unos ocho meses en las rutas de Corinto.



Estaba convencida de la importancia medicinal del cannabis. Promovía el desarrollo de Corinto. El esfuerzo quedaría paralizado, al menos en Corinto, porque hasta ahora no hay capturas.



A través de sus redes sociales, esta emprendedora promocionaba su empresa como “un recorrido que incluye valles, montañas, frutales, café, aguacates, caña de azúcar, aves, ríos y la calidez de la gente”.



