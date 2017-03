Los caleños se preparan para reaccionar ante situaciones violentas

"El índice de violencia en las calles es alto. No quiero ser uno más de las estadísticas”, dice convencido Mauricio Sarama, practicante de Krav Maga, una técnica que empieza a sumar seguidores en Cali, una ciudad donde la tasa de homicidios es de 53 por cada 100.000 habitantes.

El año pasado se registraron 1.297 homicidios. Entre el primero de enero y el 28 de febrero pasado se presentaron 197 casos, según el Observatorio Social, hubo una reducción del 3,9 por ciento respecto a igual periodo del 2016.



“Práctico para defenderme y poder salir de una situación peligrosa que te puede costar la vida. A veces no necesitas ni salir a la calle para que te pase algo, en la misma cuadra de tu casa puede suceder. También practico por ejercicio, uno coge mucha resistencia”, dice Fabiola Viáfara, de 63 años, practicante de Krav Maga.



Este combate de contacto, sin reglas, utiliza el cuerpo como herramienta de defensa. La técnica israelí, utilizada por la mayoría de las fuerzas de seguridad del mundo, no solo es preparación física, implica preparación técnica, táctica y mental.

“Es a mano limpia. Cuando no hay tiempo de correr, ni de hablar, mi cuerpo se defiende”, dice Jhonatan Garcés, instructor graduado 2 IKMF.



En la calle, con un simple bisturí, una botella de vidrio o un revólver, los delincuentes atacan.



“No es arte marcial, ni deporte, se origina a partir de una necesidad, se trata de contra atacar rápido, de defenderse para poder sobrevivir”, agrega el instructor.



Se trabaja por niveles, cinco de practicante, cinco de graduados y cinco de expertos.

En el primer nivel, por ejemplo, se enseña cómo atacar con nuestro propio cuerpo.

Krav Mega, defensa sin reglas Foto: Santiago Saldarriaga



“El objetivo es quitarle iniciativa al agresor, hacer el mayor daño posible, en el menor tiempo posible”, explica el instructor.



Valen los codazos, las patadas bajas y altas, los golpes a mano abierta, los cabezazos. Lo importante es aprender la técnica, saber cómo y en qué momento darlos. Es preparación física y mental para lograr reaccionar ante situaciones violentas.



“Lo mejor es prevenir, evitar la confrontación, estar pendiente del entorno, de ver quién viene detrás de nosotros, quién está cerca de nuestra vivienda”, recomienda el instructor, quien ya ha tenido que poner en práctica el Krav Maga en la vida real.



Llegaba a su casa ubicada por la Portada al Mar, eran como las 10:00 p.m., cuando un hombre con un buzo sacó un revólver del bolsillo -Pasame todo- Le dijo.



“Estaba a unos 2,0 metros, no tan cerca, no me apuntaba, tenía el revólver debajo de la cintura; me hizo bajar la maleta al piso, me sentí robado. Después me pidió el celular, pero miró hacia la calle, entonces, aproveché; ahí estaba el tiempo, me fui contra el cuerpo de él y le quité el arma, salió corriendo”, recuerda el instructor.



“Pero no todas las veces se puede hacer algo”, advierte.



“Ésto no es para salir a buscar un problema, sino para evitarlo; de estar pendiente del entorno, sin volvernos paranoicos, de no ser pasivos y no dar papaya”, agrega su alumno, desde hace siete meses, Mauricio Sarama.

Clases para aprender a defenderte de cualquier ataque Foto: Santiago Saldarriaga



Esta disciplina fue desarrollada por Imi Lichtenfeld, instructor de las Fuerzas de Defensa de Israel y cuya familia fue diezmada por los nazis.



Al retirarse del Ejército empezó a difundir entre la población civil los principios de la autoprotección y contraataque. Cali es una de las sede de la Federación Internacional de Krav Maga.



En el sur de la ciudad, en el Ingenio, en la carrera 84 con 13b, lo practican todos los días.