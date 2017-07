Colombia repite título mundial en baile de salsa

29 de julio 2017 , 11:33 a.m.

El movimiento, ritmo y velocidad de dos parejas de colombianos deslumbró en los Juegos Mundiales Wroclaw de Polonia, entre asistentes de distintos países. Fue en la competencia de baile deportivo, modalidad salsa, en la que el país repitió su título.#

La medalla de oro se logró al ritmo, energía y cadencia de Yinessa Ortega y Steven Rebolledo, quienes alcanzaron 37,57 puntos para vencer a sus compatriotas Adriana Ávila y Yeferson Benjumea, campeones en los World Games 2013 celebrados en Cali, cuyo puntaje fue de 37,21.



El bronce fue para los italianos Serena Maso y Simone Sanfilippo, con 36,04.



"Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Una emoción demasiado grande y ver tanto el asombro como la alegría de los polacos y bailarines de otros países. Pusimos toda la energía que llevamos los latinos", dijo Yinessa, quien ha sido bailarina de la academia Swing Latino y coreógrafa de Impacto Latino.

Yinessa Ortega y Steven Rebolledo, en su participación en baile deportivo en los Juegos Mundiales en Polonia, consiguiendo el oro para Colombia. Foto: Efe



Las dos parejas nacionales, procedentes de Cali, alcanzaron los puntajes más altos desde el comienzo de la competencia.



Ávila y Benjumea, creadores del Club Deportivo Imperio Juvenil, fueron invitados especiales desde cuando la organización decidió llevarlos porque no estaban en la lista de competidores e los llamados Juegos No Olímpicos.



En la primera ronda, Ortega y Rebolledo sumaron 34,85 puntos frente a 33,43 de sus compatriotas.



Llegó la semifinal con ocho parejas para dejar seis. Los colombianos marcaron 35,03 y 35.00, respectivamente, en una ronda más cerrada.



De acuerdo con los testimonios de los bailarines, el publico estaba emocionado con el sabor, la velocidad y arrojo sin perder el estilo.



Los compañeros de la delegación colombiana a los Juegos dieron su aliento, seguido por los aplausos de espectadores.



La final fue cerrada, con lo mejor del repertorios salsero. Ortega y Rebolledo llegaron a 37,54 con la más alta nota para el oro en los World Games 2017; no lejos de Ávila y Benjumea, quienes recibieron 37,21.



En sus redes sociales, Steven, también de Swing Latino, dijo que le costó dormir en la previa de la competencia y compartia la felicidad por la medalla dorada.

Natalia Ávila escribió “te amo hermana Ya son dos medallas olímpicas en casa. Gracias por tanta felicidad Adrianita".



En Cali opera más de un centenar de escuelas de baile de salsa, que es también una forma de vida: alegre, de positivismo, dedicación y compromiso.



Para decenas de jóvenes ya sea como solistas, parejas o grupos, ha significado también una oportunidad social, económica y de relaciones con otras culturas.

Con esta medalla de oro en baile, Colombia sumó la meta de ocho medallas en todos los deportes, planteada antes de viajar a Polonia.



La delegación es de 52 deportistas y alcanzó el mismo número de metales dorados de Cali 2013, donde participaron más de 200.



Se han ganado 10 platas y 2 bronces para situarse en la sexta casilla d los Juegos.

Otros oros han sido en bolos dobles, patinaje en ruta (3) y patinaje en pista y medallas de plata en natación con aletas, aletas en equipo 4X100 y también en patinaje en ruta y pista, entre otros deportes.

