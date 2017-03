Caleña lleva historia Wayuu al cine internacional

14 de marzo 2017 , 11:48 a.m.

14 de marzo 2017 , 11:48 a.m.

El conflicto de Katherine Puerto, una indígena Wayuu que lucha para ayudar a su comunidad, actuando como ‘puente’ con el gobierno, enfrentado adversidades para conseguir recursos, es la historia que se cuenta en ‘Uribia Stories: The Wayuu People'.



Este es un documental dirigido por la cineasta caleña Karla Gómez, quien desea llevar al cine internacional, especialmente a Estados Unidos, historias de la Guajira donde la resiliencia y fortaleza humana serán los protagonistas más allá de las problemáticas de la región.



“El personaje me inspiró. Pienso que vive un conflicto interno porque su comunidad le exige cosas que, pese a sus esfuerzos, a veces no puede conseguir y por otro lado trabaja con el Gobierno”, dice la directora de cine.

Gómez y el sonidista Andrés Quintero Campos en medio de las grabaciones.

Foto: Archivo particular

Gómez recibió formación en reconocidos institutos y universidades como el New York Film Academy, La Universidad de Cine en Buenos Aires, y obtuvo su diploma en Santa Monica College en Los Ángeles California, ciudad donde actualmente reside.



También ha participado en varios festivales internacionales como el 'Canada International Film Festival', en el cual ganó el premio del jurado, con su cortometraje ‘Sigilo’.

Sin embargo, cuando asistió a un taller con el director iraní Abbas Kiarostami en Cuba, decidió emprender este nuevo proyecto que se sale de la ficción y visibilizara alguna problemática de su país natal.



“Los documentales que había visto denunciaban la falta de agua, desnutrición de los niños, etc. Este enfoque es diferente, no se victimiza la comunidad. Se busca mostrar la historia de una mujer que a pesar de las dificultades tiene el carácter y fortaleza para seguir adelante y ayudar su comunidad. Destacar esa resiliencia humana”, explica.

Karla grabando testimonio de autoridad indígena. Foto: Archivo particular

Gómez espera cautivar al público internacional y mostrar la comunidad Wayuu, destacando que en la Guajira hay riqueza humana que supera la mal llamada ‘miseria’ que cuentan siempre los medios.



La grabación se hizo luego del huracán Mathew, lo que representó muchos obstáculos. Ahora está en etapa de edición y necesita aportes e inversión de productores ejecutivos para la postproducción.



Para mayor información escribir a gomezkeep@gmail.com.



