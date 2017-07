Caleña desapareció desde hace dos semanas

Los allegados de una manicurista están viviendo la angustia de buscarla en distintos sitios de la capital del Valle del Cauca y no entienden los motivos de su ausencia.

Jhoana Andrea Correa fue vista por última vez el pasado jueves 6 de julio en el barrio El Vallado, en el Distrito de Aguablanca, en el oriente de la ciudad.



Hacia las 7:30 de esa noche la mujer, de 32 años, madre de dos menores de edad, salió de su domicilio en ese sector popular y sus familiares esperaban que llegara esa misma noche.



Pero no apareció y al día siguiente empezaron a preguntar sobre si alguna de sus familiares o amistades la habrían visto. También se le informó a las autoridades sobre la extraña desaparición.



Una amiga dijo que hemos visitado hospitales y hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal pero no la han localizado. "Es angustioso porque no aparece y ella no acostumbra a perderse así, sobre todo con sus niños".



Jhoana Andrea Castro presta servicios como manicurista y también de estilista. Según sus allegados, no tiene enemistades ni otros líos.



Cualquier información sobre su paradero es esperada en los celulares 3216911426 ó 3146964945.