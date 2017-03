Conmoción en Yumbo por hallazgo de un cadáver decapitado

11 de marzo 2017 , 09:49 a.m.

Las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre que fue decapitado, en zona del del barrio Bellavista, en Yumbo, municipio del sur del Valle del Cauca.



Según la Policía, el cuerpo de la víctima, de unos 26 años, tenía señales de haber sido torturado y además presentaba golpes.

Las autoridades hallaron, además, documentos que lo identificarían como Kéiner Leonardo Granada. La Policía busca precisar si el joven era oriundo de Yumbo o de Cali que limita con la primera municipalidad.

La comunidad está alarmada, mientras que la Alcaldía de Yumbo y la Policía Metropolitana toman medidas e implementan controles, al tiempo de que organizan acciones para dar con el responsable o los responsables de este crimen.



En el municipio industrial del Valle del Cauca buscan, además, frenar acciones del microtráfico.



En lo que va del año, en Yumbo no se había presentado un asesinato con tal sevicia, según los reportes policiales.



Entre tanto, en Cali aún no se precisan las causas del asesinato de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en zona de la ladera, en el suroccidente de la capital vallecaucana.



Ese hecho se registró en enero pasado, cuando la Policía encontró el torso de la víctima en 'La cancha del cabildo', en la comuna 18, llamada así porque es una cancha de fútbol en una zona habitada por una comunidad indígena. Está ubicada en el sector Los Chorros. Pero luego, cuando avanzó la tarde, se hallaron la cabeza y las demás extremidades en una maleta. El cuerpo tenía, además, señales de incineración.



En ese entonces, vecinos del sector manifestaron a la Policía estar sorprendidos e indicaron que no tienen reportes, por ahora, de la desaparición de alguna mujer en esta zona.



