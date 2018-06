Cadáver amarrado y torturado a orillas de río Cali era de adolescente

Hasta ahora, los organismos de seguridad no han determinado las circunstancias ni los móviles del caso.

De acuerdo con los reportes de autoridades, el pasado lunes 28 de mayo se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre, de apariencia joven, en las aguas del río Cali, a la altura de la avenida 2 con calle 60 Norte, inmediaciones del barrio Los Álamos.



En las diligencias de levantamiento no se le encontraron documentos de identificación. Presentaba ataduras en pies y manos, con la cabeza envuelta en una bolsa de plástico negra.



La familia de un adolescente, de 16 años, estudiante de décimo grado, residente en el norte de la ciudad, ya lo estaba buscando desde el domingo, un día antes del hallazgo. La última información indicaría que estaba con un 'amigo',



En el anfiteatro se estableció la identidad del menor de edad, que habría sufrido torturas y una herida de bala en la cabeza.



Los familiares expresaron su dolor por la muerte, Valentina Bello escribió: "Mi vida hermoso. Es duro saber que no estás conmigo. Saber que tu partida me duele en el alma al saber que ya no estás en mi vida cuidando de mi, como siempre..El cielo est´de fiesta porque llegó un ángel..Que Dios te tenga en su santa gloria y que perdonde tus pecados y que descanses en paz, mi cielo".

En agosto del año pasado apareció flotando en aguas del río Cali, en inmediaciones del barrio Los Álamos, el cadáver de una mujer que presentaba laceraciones y heridas. El caso no ha sido aclarado.



En enero del año pasado fue hallado el cadáver de una persona, que sería habitante de calle, en las aguas del río Cali, cerca de la Avenida 2N con Calle 21. Habría sido arrastrado por una creciente cuando dormía debajo de un puente..