Buscan niños por fuera del sistema educativo

La secretaría de Educación de Cali hizo un llamado a los colegios de cobertura para que reporten a los estudiantes nuevos que llegan a tocar sus puertas y a los que no puede recibir, para reubicarlos. Son 133 establecimientos educativos de cobertura contratada y cerca de 68.000 estudiantes.

“Continuamente me informan que hay niños nuevos y que no pueden recibirlos ya sea porque exceden el cupo, no están autorizados en el contrato, o porque en una institución pública les negaron el cupo o porque los padres solo quieren ese colegio”, dijo la secretaria de Educación, Luz Elena Azcárate.



“Les pido a los rectores que me identifiquen esos niños, residencia, ubicación, tarjeta de identidad, acudiente, para ver cada caso y ver necesidad del servicio, para que cada niño no se quede por fuera del sistema educativo. Necesitamos hasta el último niño que tiene derecho a la educación y que, por algún motivo, no está matriculado”, agregó la funcionaria, quien insistió en que la prioridad es llenar primero los cupos en los colegios públicos; los padres de familia deberán ir a la institución más cercana a su residencia, o a la central del barrio Jardín.



La proyección de los cupos oficiales es de 178.113. Las matrículas se cerrarán este viernes y las clases se iniciarán el próximo lunes.



“El año pasado le entregamos al ICBF y a la Personería la base de datos de los niños que en el 2016 habían tenido alguna matrícula y no habían vuelto a matricularse para que fueran localizados a través de sus padres o acudientes y haremos lo mismo con la base de datos del 2017. Necesitamos que los padres conozcan las opciones y que la cobertura cumpla con los cupos contratados para niños de carne y hueso”, señaló la secretaria de Educación.



Pero desde la Asociación de Instituciones Educativas Contratistas de Servicios tienen reparos sobre la cantidad de niños por fuera del sistema educativo en Cali.

El vicepresidente de la Asociación, Guillermo Herrera, que la demanda real y efectiva de la ciudad no se refleja en los documentos oficiales.



“La matrícula en Cali tiene un comportamiento bastante particular es que no crece, por el contrario decrece, algo pasa con la parte demográfica”, señaló Herrera.



“El ICBF maneja la primera infancia, de 0 a 5 años, cuando nos dicen que hay más de 100.000 niños ahí, los que harán transito al programa regular, entonces, cuántos son. No hay informes serios; están transitando entre 8.000 y 9.000 niños. ¿Dónde están? La matrícula oficial está estancada en 160.000 desde hace cuatro o cinco años”, agregó Herrera.



Según él, la matrícula de la contratada, cuando salió el Decreto 1851 del 2015 (por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas) y que se aplicó en el 2016, estaba en 105.000 alumnos y de un momento a otro se redujo a 70.000.



“La idea era que los niños de 0 a siempre y los que estaban por fuera de la contratación transitaran a la oficial y eso no se ve reflejado. Dónde están esos niños”, señaló Herrera.



Lo que le propone la Asociación a la secretaría de Educación es convocar a una gran mesa con Personería, Alcalde, representantes de las instituciones oficiales y de las de cobertura, universidades, ICBF, JAL para depurar cifras e ir por esos niños.



“Hay que llenar todos los cupos de los oficiales, pero no desorganizando ni sacando los ya organizados en los colegios de la contratación, si hay tantos niños por fuera del sistema, pues vamos por ellos”, dijo Herrera.