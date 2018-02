Buscan ayuda para hogar de más de 100 ancianos en el oriente de Cali

Son más de 100 los ancianos que Ana Beiba Lasso ha recogido de la calle y por los que la directora de la Fundación y Hogar para el Anciano Abandonado La Misericordia de Jesús toca puertas porque escasea la comida para cada uno de estos adultos mayores, así como busca recursos para pagar servicios y parte de una deuda por la adquisición de un lote para ampliar la sede en el oriente de la ciudad.

En esta lucha ha estado por los último 20 años, dice Ana Beiba, una mujer robusta y de tez negra, que se ha dedicado a darles un hogar a los ancianos que han sido abandonados en las calles y centros hospitalarios de Cali. Una de ellas, Marta Jurado que no sabía cómo llegó a dormir a un andén en la calle 29 norte con avenida 6A, en el barrio Santa Mónica.



Después de que una particular trató de llevarla a albergues de la ciudad, uno para habitantes de calle y el otro, el ancianato público de la capital vallecaucana, el hogar de Ana Beiba abrió las puertas, pese a las penurias que este sitio enfrenta cada día, ubicado en el barrio Alfonso Bonilla Aragón.



“Pido la ayuda de la gente porque no recibo ninguna del Estado y yo recojo a mis bebés (como les dice a los adultos mayores)". Gran parte de ellos han sido abandonados en las calles caleñas.



En el ancianato San Miguel, que recibe dineros de la Alcaldía, señalaron que el cupo en este recinto llegó a su tope máximo de 300 adultos mayores. De hecho, el cupo subió 100 más en relación con el año pasado, pero el problema, de acuerdo con la entidad, es que el ancianato que funciona, además, como un hospital geriátrico, espera la suscripción del contrato de este año con la Administración municipal.



Solo por los servicios debe un millón de pesos, pero los gastos mensuales por todos los adultos mayores con alimentación e implementos de aseo es superior hasta 10 veces más.



Este hogar pide la colaboración en alimentos no perecederos, cucharas, platos para sopas y vasos plásticos, cobijas, medias para hombres, pantalonetas, toallas, jabones para baño, cremas para el cuerpo, almohadas y cepillos para los dientes. También Camisillas blancas y de colores, de tallas L, M y S. Así mismo, pide ropa interior para hombre y hombre, así como sudaderas y camisas de tallas L, S, M y XL.



También desodorante, cuchillas de afeitar, máquinas para peluquear, vestidos para mujer tallas L,S, M y XL y zapatos en buen estado para hombre y mujer tallas 36, 37, 38, 39, 40 y 41. .Las sillas de plástico también son útiles, además de bombillos ahorradores de energía



Si desea ayudar con la situación de la Fundación, puede comunicarse al 316 459 3631 o a través de la cuenta de ahorros número 06111285428 de Bancolombia, a nombre de Ana Beiba Lasso o la de la cuenta de ahorros del Banco Caja Social número 24019611385, a nombre de Fundación Anciano Abandonado.



“Yo nunca he pedido para esto, es una labor que he hecho sola. Pero agradecería la colaboración de aquellos que como a mí les duele ver a un ancianito en la calle", dice la señora.



CALI