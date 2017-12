Buscan a joven desaparecido en el oriente de Cali

A través de las redes sociales los familiares de David Steven Cataño tratan de establecer su paradero.

El joven de 25 años salió en la madrugada del pasado 24 de diciembre desde el barrio Marroquín, donde vive con su padre y su hermana de 15 años a encontrarse con unos amigos.



"Es muy atento y servicial, cuando sale siempre dice donde y con quien está. Esa noche me dijo que estaba con unos amigos hablando y celebrando la navidad. Luego ellos dijeron que recibió una llamada de una persona y que lo invitaba al barrio Las Orquideas. De ahí no sabemos nada de él", dijo Rafael Cataño, padre del joven.



Tras su desaparición, a las 4:00 de la madrugada, la familia lo ha buscado en diferentes centros asistenciales e incluso en Medicina Legal pero no se sabe de su paradero.



"Estamos desesperados. Él no tenía amenazas, lo único que hacía era vender zapatillas en el centro de Cali con lo que se ayudaba a sus gastos personales", precisó don Rafael.



El joven, el día de su desaparición, vestía buso blanco con rayas azules oscuras y un jean azul con tenis negros.



Si tiene alguna información del joven puede comunicarse al celular: 318 503 9198





