Buscan a estudiante universitario que desapareció en Cali

Familiares de Leonardo Hernández Bernal denunciaron su desaparición en Cali desde el miércoles pasado.

El estudiante de ingeniería electrónica de la Universidad Distrital de Bogotá había llegado en este mes para ir a la ceremonia de graduación de uno de sus hermanos, radicado en la capital vallecaucana.



De acuerdo con la familia, el 20 de diciembre pasado, el joven salió a las 8:30 de la mañana hacia el cerro de las Tres Cruces para hacer ejercicio. Sin embargo, el universitario que terminó materias no llegó después del mediodía, como se esperaba.



"Hemos recibido información de una niña que vio la foto de él en Facebook y dijo que lo había visto en el centro cogiendo un jeep, donde ella iba", dijo Sandra Bernal, madre del estudiante que se habría bajado en la parte baja de Siloé, de acuerdo con la declaración de la joven. Ella anotó que lo habría visto desorientado.



"Ella pensó que de pronto era un vicioso o algo, aunque le llamó mucho la atención. Al ver al joven, él no tiene vicio, nada, lo raro es que él tenía una bata de médico y anda deambulando la calle", dijo la señora, quien teme que su hijo haya sido blanco de delincuentes que le habrían suministrado alguna sustancia alucinógena.



Él no es un niño malo, es un estudiante de su casa", expresó la mujer.



La familia de Leonardo Hernández Bernal pide información a quienes lo hayan visto. Se pueden comunicar en las líneas telefónicas 311 494 14 38 y 310 525 86 56.



