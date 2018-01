Buscan a Alejandro, desaparecido en el barrio Valle del Lili de Cali 

23 de enero 2018 , 11:19 a.m.

Alejandro Cárdenas, de 27 años, desapareció el pasado sábado 20 de enero en el barrio Valle del Lili.

Según su hermana, Natalia Cárdenas, la última vez que supieron de él fue cuando salió de su apartamento en este sector de la ciudad a comprar una camisa.



"Salió como a las 4:00 de la tarde y pensamos que iba a estar por los centros comerciales de esta zona, lo llamamos a las 6:00 y no contestó, tampoco responde al whatsapp"; dice Natalia.



El joven, oriundo de Pereira, Risaralda, vive con su hermana desde hace seis años en la capital del Valle del Cauca donde se desempeña como ingeniero en sistemas de una empresa ubicada en el barrio Ciudad Jardín de la comuna 21.



"Mi hermano es una persona muy sana y no le conocemos ninguna amenaza. Por eso se nos hace extraño que no haya regresado. Estamos preocupados", dice Natalia.



Alejandro, el día de su desaparición, vestía una camisa negra (la misma de la foto de esta nota periodística), un blue jean y unos botines color café.



Si sabe de su paradero o tiene alguna información que pueda ayudar a ubicar a Alejandro puede comunicarse a los números: 301 703 6497 o 300 454 2667.



