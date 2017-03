Buenaventura, en SOS por vías, agua y gas

En los tres muelles portuarios están represadas 150 mil toneladas de mercancías, mientras que 3.000 camiones permanecen en ambos sentidos en la vía.

Son consecuencias del cierre de la doble calzada Buenaventura - Buga.



Anoche, la Gobernación del Valle, la alcaldía de Cali, el ministerio de Transporte y la Policía, acordaron que los vehículos de carga se puedan movilizar por las vías caleñas entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.



El viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, agradeció al alcalde caleño Maurice Armitage e informó que será un servicio controlado entre Loboguerrero y Cali, para evacuar los carros de Buenaventura. “Desde la noche de este lunes el paso queda cerrado para los demás vehículos. Les pedimos a los particulares que eviten transitar por un grado alto de congestión. La meta es recuperar el movimiento de carga”.



Zaninovich dijo que si la operación resulta segura se podría determinar, en adelante, que la mitad de la noche sea en un sentido y el resto en el otro sentido.

A pesar de la remoción de unos 6.000 metros cúbicos de escombros de la falla geológica en La Balastrera sobre la vía Loboguerrero a Mediacanoa, no hay certeza de la habilitación al paso de los carros.



El sitio, en el kilómetro 66, ha sido el crítico de la construcción de la doble calzada y, según el gerente del corredor vial, Wílder Quintero, a través de un comité técnico, esperan decidir que acciones tomar. “No descartamos el uso de elementos que aceleren la caída definitiva para concluir este tramo, pero solo en un estudio que avale la posibilidad de explosivos”.



El gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB), ingeniero Víctor Julio González, dijo que aunque la capacidad de almacenamiento no está en niveles críticos hay 50 mil toneladas en graneles y 10 mil contenedores de carga en importación que no han salido debido al cierre.



El alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, rindió ayer sus cuentas y habló del agua potable en la ciudad, atribuido esta vez a la sequía en el río Escalerete.



El operador del servicio, Hidropacífico y la Alcaldía no se ha puesto de acuerdo en el número de carrotanques.



Hidropacífico anunció que con tres carrotanques a su cargo y cinco que destinó la Gobernación hasta el viernes en la noche, se atendían más de 5.000 personas de las comunas 12, 11, 9 y 10.



El senador Alexander López dijo que es inconcebible que Buenaventura viva este tránsito tan doloroso.

Sin suministro de gas

Los tres vehículos que transportan diariamente entre 9.000 y 15.000 metros cúbicos de gas natural para atender a los 45 mil usuarios de Buenaventura, se han quedado en medio de la vía ante los deslizamientos en el sector de La Balastrera, por lo que no ha operado la red virtual de Gases de Occidente desde el domingo pasado.



Estos vehículos llevan la reserva de 25 mil metros cúbicos que por tres días surten tanto en el sector comercial y vehículos como en los hogares.



El sistema de gasoducto virtual también sirve a Restrepo y Calima Darién, ante la falta del convencional que se espera sea construido a partir de agosto junto a la planta regasificadora avalada en unos 400 millones dólares.



Cali