EL TIEMPO invita sus lectores a cine este sábado en Cali

El drama de Keyla, una menor de edad que vive en la paradisiaca isla de Providencia, en el Caribe Colombiano, demostrará el amor que puede tener una hija hacia su padre.

Dirigida por la caleña Viviana Gómez Echeverry, la historia de la niña se desarrolla en su isla cuando cumple 17 años, pero en medio de la celebración se queda esperando a su padre que salió al mar pero no regresó.



Mientras lo busca, Keyla recibe una visita inesperada: desde España, se trata de la ex mujer de su progenitor quien viene con su hijo Francisco, su medio hermano.



Poco a poco comienzan a descubrir los secretos de su padre y así, a parte de un tesoro escondido, encontrarán el verdadero valor de la familia.



Si desea asistir a la premier de Keyla este sábado 6 de mayo a las 10:45 de la mañana en el Centro Comercial Centenario y ganar un pase doble escríbanos un correo a eltiempo.cali@gmail.com con el asunto: QUIERO IR A CINE CON EL TIEMPO.



Adjúntenos su nombre y número de cédula. Por ese mismo correo le indicaremos si fue beneficiado con uno de los diez pases dobles. (No se permitirá el ingreso de menores de 12 años).