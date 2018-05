Bloque ha frenado intentos de ocupación a 1.300 personas en Cali

10 de mayo 2018 , 08:16 a.m.

De día, cuando miembros de la Policía, con el Ejército y otro centenar de funcionarios de ‘un gran pelotón’ de funcionarios y de organismos de socorro para combatir las invasiones o nuevos asentamientos irregulares en Cali hacen recorridos o inspecciones, inclusive con un drone sobre la zona ecológica La Pedregosa, en lo alto de Polvorines, esta área se mantiene despejada.

En esta tarea que incluye ocho dependencias más de la Alcaldía con Fuerza Aérea y Parques Nacionales también intervienen los sobrevuelo de El Halcón, el helicóptero de la Policía para sumarse a la cruzada.



Pero cuando llega la noche, en esa área de La Pedregosa, en la ladera de la comuna 18, hay conatos de incendios y talas en el bosque. Suenan pitos y ollas cuando se acerca la Policía.



No son los únicos rastros de intentos de ocupación de predios. En estos tres últimos meses, que lleva operando la nueva Unidad de Reacción para el Control de Invasiones y Protección de Ecosistemas, se han controlado 10 incendios en la ladera, en esta comuna 18, así como en inmediaciones a los cerros tutelares y en la comuna 1.



La más reciente cifra de la Alcaldía y de esta unidad es la existencia de 133 asentamientos subnormales en la capital vallecaucana, sobre todo, en la ladera, donde hay 149.089 moradores, una cifra similar a la población de capitales como Arauca o Riohacha y ciudades intermedias como Buga o Cartago.



Los asentamientos en Cali corresponden a 38.400 hogares y lo preocupante es que el

39 por ciento de estos ranchos en los cerros Tres Cruces, Cristo Rey y La Bandera, y en el ecoparque Bataclán están en terrenos que no pueden ser urbanizados, porque así lo señala el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Ocupan áreas de alto riesgo no mitigable.



De acuerdo con fuentes de la Policía y otras autoridades, detrás de los intentos de invasiones este año, como por ejemplo, en La Pedregosa en lo alto de Polvorines y en un predio privado, también de la comuna 18, hay una estructura capaz de movilizar a más de un centenar de personas para que levanten cambuches. Pero hay más redes que en la última década han venido actuando bajo la sombra y ocasionando aparentes incendios forestales para que allí se levante vivienda ilegal.



Además de los cerros tutelares, Polvorines y en la comuna 1, las riberas de los ríos Cali, Aguacatal y Meléndez tampoco se escapan de estas redes.

Es así que van más de 40 construcciones que se han evitado en estos tres meses, además de que cerca de 1.300 personas han intentado tomarse la ladera. A su vez, van más de 57 personas que han sido detenidas por estas ocupaciones y se desarmaron más de 70 cambuches.



Según la secretaría de Vivienda de Cali y la Alcaldía, el objetivo es que no aparezcan más asentamientos no solo por los daños ecológicos, pues 500 hectáreas ocupadas están deterioradas por habitarlas, pese a que no debían estarlo. También por los riesgos para quienes se dejan llevar por ofertas de quienes les venden un lote en la montaña porque son suelos erosionados propensos a derrumbes como ha pasado con cada temporal en la comuna 20, que nació como un asentamiento desde hace más de medio siglo. Fue allí donde dos adultos y cuatro menores fallecieron en un derrumbe en diciembre del 2016 y dos adultos mayores en una creciente de una cañada, el mes pasado.

Tres hectáreas de bosques taladas

El Dagma busca sembrar más árboles, debido al año ecológico en la ladera y en los cerros tutelares. Solo en lo alto de Polvorines, hay 3 hectáreas de bosques taladas.



La Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) realizará este año con

$ 2.549 millones la reconformación geomorfológica, control de erosión y conducción de aguas lluvias en el cerro La Bandera, donde en febrero pasado hubo un intento de ocupación, que dejó 45 personas detenidas.



