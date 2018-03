Blanco y Negro, el segundo operador a un paso de acuerdo

Blanco y Negro Masivo S.A. ‘rodará’ en la misma propuesta que el 27 de diciembre pasado les presentó Metrocali para reestructurar el sistema y hacerlo viable económicamente.

Este sería el segundo operador de los cuatro que tiene sistema de transporte público, cuyos representantes le manifestaron a Metrocali que acogería a los planteamientos del municipio para suscribir el otrosí al contrato de los concesionarios, al cual le quedan 22 años.



El primero que mostró intención de acogerse a la propuesta fue ETM. GIT Masivo y Unimetro son los otros dos operadores que están pendientes. No obstante, Enrique Wolff, vocero de GIT, ha insistido en que esa propuesta de la Alcaldía y Metrocali no favorecerá a los concesionarios.



De acuerdo con el directivo, la nueva flota debería ser bajo un esquema financiero que garantice retorno de la inversión por parte de los operadores. El empresario sostiene que son necesarios más buses y que el tiempo de la concesión se extienda.



La propuesta del 27 de diciembre contempla la entrada de 424 buses como la nueva flota en el sistema. No obstante, como lo recalca Metrocali, esta flota deberá ser manejada por la firma que se gane una licitación pública. Según Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali, en la licitación se puede presentar todo aquel que tenga experiencia en sistemas masivo, entre ellos, los cuatro actuales concesionarios: ETM, Blanco y Negro, GIT y Unimetro.



Sobre la extensión del contrato en al menos cuatro años, como lo pidieron los operadores a comienzos del año. Metrocali recalca que ese punto no entra en las conversaciones, pues así, también se dejó claro, tras una reunión de control preventivo y seguimiento en la Procuraduría, en n Bogotá.



Según Metrocali, para un servicio de calidad se requieren unos 3.100 pesos por pasajero y hoy, por un pasaje se pagan 2.000. Es decir hay un faltante para que el MIO mejore el servicio. El municipio busca concertar desacuerdos en demandas por 600.000 millones de pesos, entre ellas, de GIT Masivo.



