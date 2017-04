Polémico twitter de barra del América por juego de Cortuluá y Nacional

La realización del juego entre Cortuluá y Atlético Nacional, por la fecha 16 de la Liga Águila, en el Pascual Guerrero, se volvió controversia porque la barra Barón Rojo Sur de América dice que no asume responsabilidad ante ese juego.

Por medio de un comunicado oficial, los barristas señalaron que ‘no se harían responsables de la seguridad en Cali en caso de que tal partido se desarrolle”.



Al respecto Claudia Muñoz, subsecretaria de Seguridad de Cali, rechazó esa posición y señaló que hay un cierre de fronteras en el país, lo que impediría la entrada de barras de Nacional.



“Estamos considerando citar a comisión local del fútbol este viernes donde se definiría con votación cuál sería la decisión para el partido Cortuluá- Nacional... si se presta o no el estadio”, explicó.



Héctor Fabio Verdugo, líder de la barra Frente Radical Verdiblanco del Deportivo Cali, dijo que como organización barrista no le ven problema a la realización de dicho juego. “No nos metemos en ese tema. El estadio es público, de la ciudad y de los vallecaucanos. Hay ciertas rivalidades en las que no nos metemos”.



Cortuluá, por medio de un comunicado, insistió en cumplir con el partido en el horario y el lugar programado por Dimayor.