Banda cometió 'taquillazo' en el Cali 19

05 de abril 2017 , 06:16 a.m.

El Cali de la comuna 19 fue asaltado durante la tarde de ayer, pero no se conoce el monto del hurto.

La versión preliminar indica que hacia las 3:30 de tarde al menos dos hombres entraron armados al Centro de Atención Local Integrado, en la calle 8 con carrera 32 del barrio El Cedro.



La banda obligó a los usuarios, que realizaban filas de pago o tareas por el impuesto predial o servicios público, a tenderse en el piso y a no levantar sus cabezas. Luego se dispusieron a robar en la sucursal del Banco de Bogotá que opera en esa dependencia del municipio.



Allí intimaron a los tres cajeros que atendían en las ventanillas. Su propósito era apoderarse del dinero disponible en las cajas.



En pocos minutos salieron del sitio y quedó el susto entre los usuarios y empleados bancarios.



Hasta ahora no es claro si los asaltantes lograron apoderarse de dinero en efectivo, aunque las versiones señalarían que sí lo lograron, aunque no se precisó el monto.



Al sitio llegó una patrulla de la Policía y personal de una empresa de seguridad para conocer lo sucedido.



