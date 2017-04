Bancos, con el reto de más servicios por web

21 de abril 2017 , 07:47 a.m.

21 de abril 2017 , 07:47 a.m.

Un pez al que una inmensa ola arroja a la arena en la playa y al no poder regresar muere, es el ejemplo con que Chris Skinner ilustró ayer a más de 200 ejecutivos bancarios del país sobre la necesidad de actualizarse y ofrecer a sus clientes nuevos servicios digitales y así agilizar y facilitar sus transacciones.



Skinner, autor de los Best Sellers ‘Digital Bank’ y ‘ValueWeb’, es considerado el experto más influyente en temas de innovación en la banca y participa en el Octavo Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago, que se realiza en el hotel Dann Carlton en Cali, organizado por Asobancaria.

Destaca que son 7.000 millones de personas que se comunican y comercian en tiempo real globalmente y unos 3.000 millones de máquinas y dispositivos todos con su propia inteligencia, proceso en el que se pasó de un equipo que ocupaba 170 metros y procesaba 385 instrucciones por segundo a un iPhone que procesa 3.500 millones en un segundo y cabe en un bolsillo.



“Los bancos son locales, se estructuran alrededor del papel, en edificios, con personas. La red es global y se estructura alrededor de datos, opera a través de software y servidores”, dice.



Y expone que se gana en seguridad al no necesitar dinero físico.



Y en relación con Colombia señala como retos la falta de acceso a este tipo de servicios a buena parte de la población rural y la costumbre acentuada de pagar en efectivo para que los gobiernos no pueden seguir las transacciones. “El objetivo es que la gente confíe en estos servicios digitales”, apunta.

Un nuevo sistema podría incluir a algunos bancos, pero también nuevos operadores digitales. Tal vez sean los Google, Baidu, Alibaba y Facebook, los Prosper, Lending Club, Zopa y SoFi. Será un híbrido FACEBOOK

TWITTER



En el evento, el ministro de las Tecnologías y las Comunicaciones, David Luna, expuso que en una encuesta de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, de cada cuatro colombianos, dos tienen acceso a comercio electrónico y otro no al carecer de medios tecnológicos pero piensa en tenerlo.



“Trabajamos con la Cámara de Comercio Electrónico para que muchos ciudadanos se puedan vincular, participar, sentirse seguros y tranquilos y avanzar en ese proceso”, dijo.



Y señala que tiene que haber un proceso de cambio cultural para que la tecnología no solo sea vista para mandar correos o hacer una búsqueda sino que a través de ella se puedan mejorar los procedimientos en prestación de servicios.



Santiago Castro, presidente de Asobancaria, destacó la inversión por parte del sector bancario de 250 millones de dólares anuales en hardware y software para adecuar el sistema a las nuevas tecnologías.



De acuerdo con Asobancaria, un 72 por ciento de la población adulta (22 millones de personas) está bancarizada y 2 millones de colombianos acceden a sus productos bancarios a través de celulares, computadores y otros dispositivos móviles.



La meta al 2018 alcanzar 25 millones de personas bancarizadas. Castro destacó que los 16 bancos del país están en todos los municipios y donde no hay oficinas se tienen corresponsales bancarios.



“Aunque en Latinoamérica hay cierto recelo a realizar transacciones a través de medios electrónicos, Colombia se perfila como pionero en Banca Digital en la región. La practicidad, agilidad y seguridad ofrecida por los nuevos canales hace que la bancarización sea más atractiva para los nuevos usuarios, especialmente para los jóvenes”, dijo.



CALI